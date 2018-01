104 CONDIVISI Condividi Tweet

L’affetto tra Alain Delon e i suoi cani è immenso. Specie da quando vive da solo a Douchy, nella sua grande proprietà. I figli Anthony Alain-Fabien e Anouchka hanno da tempo lasciato la casa di famiglia. Da allora, l’attore è molto vicino ai suoi animali. Tanto da aver chiesto ai suoi ragazzi di essere sepolto con loro quando giungerà il momento.

“Oggi ci sono trentacinque tombe”, ha detto a Paris Match facendo riferimento al cimitero dove ha seppellito i suoi cani. “Quando erano in coppia, li ho messi insieme. Tutta la mia vita è qui, in queste tombe. Voglio essere sepolto in mezzo ai miei animali”.

Pronto a festeggiare 60 anni di carriera prima del ritiro con un ultimo film, il divo francese ha espresso questo desiderio ai suoi cari. Quando parla dei suoi cani, si commuove subito. “Sono cresciuto con i cani, ho passato tutta la vita con loro”, ha spiegato. “Gala, un dobermann, è stato uno dei primi cani della mia vita. Un giorno le ho gridato contro, le ho dato uno schiaffo sul sedere. Lei si è seduta e mi ha guardato. L’ho vista piangere. Oggi, a differenza di allora, ho un cane che sorride. Se si comporta male, mi guarda e sorride”. Il suo amico fedele è un pastore belga Malinois di tre anni. L’unico in grado di riempire il vuoto della sua malinconica solitudine.

L'amore tra Alain Delon e i suoi cani

“Se dovesse morire prima di me, cosa che spero avvenga, non ne prenderò un altro”, ha spiegato. Prima di annunciare una decisione radicale: “Se morirò prima di lui, chiederei al veterinario di andarcene insieme. Lo stringerò in modo da poter morire tra le mie braccia. Lo preferirei piuttosto sapere che si lascerà morire sulla mia tomba con tanta sofferenza”.

Non solo cani. Delon ama tutti gli animali. Con lui vive anche un gatto a tre zampe, che aveva salvato a seguito di un incidente d’auto. “L’ho tenuto con me grazie alla complicità del nostro veterinario”, ha rivelato. “Da allora non mi lascia mai più, dorme sempre con me”.

