Alessandro Preziosi visita la ballerina malata di Sla e corona un sogno cullato da tempo. L’attore ha fatto una visita a sorpresa a Lola D’Arienzo, l’ex insegnante di danza classica di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, che da vent’anni parla muovendo soltanto le ciglia. Ancora amatissimo per la parte in Elisa di Rivombrosa, l’ex conte Fabrizio della tv in queste settimane è impegnato in teatro con Van Gogh, spettacolo di Stefano Massini dedicato ad una delle più affascinanti personalità artistiche di sempre. In scena al teatro Verdi di Salerno, Alessandro ne ha approfittato e alle 17 si è presentato a casa di Lola, che da dieci anni aveva espresso il desiderio di incontrarlo.

Alessandro Preziosi visita la ballerina malata di Sla

Preziosi, quando ha raccontato le difficoltà vissute prima di fare l’attore, ha ammesso di aver patito numerose sofferenze. Oggi, a 44 anni e con due figli da due donne diverse (Rossella Zito e Vittoria Puccini), è una persona diversa. Sempre onesto, semplice e simpatico, ma meno spregiudicato. “L’incontro – hanno raccontato i familiari di Lola – è stato reciprocamente gioioso. Preziosi si è dimostrato una splendida persona. Lola ha coronato il suo sogno. Un altro tassello importante nella sua vita”. La storia di Lola ha ispirato anche uno spettacolo, Lola and Friends, tra danza (del ballerino Alessandro Macario), canto (della soprano Margherita De Angelis) e poesia (recitate da Enzo De Caro). Un piccolo evento organizzato dall’associazione Amici di Lola.

Alessandro Preziosi: Van Gogh soltanto dopo Lola

Apollonia, questo il suo vero nome, ha scritto i versi dello spettacolo. Perché la poesia e la danza sono le sue passioni. Lola era una ballerina classica: sposata e con un figlio ancora piccolo, ventidue anni fa ha visto manifestarsi sul suo corpo i primi sintomi della sclerosi laterale amiotrofica. Da anni è nutrita attraverso un sondino e respira grazie a una macchina, ma non si arrende. Può esprimersi soltanto attraverso gli occhi, quelli che Alessandro Preziosi ha incrociato con affetto in un freddo pomeriggio di primavera.