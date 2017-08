227 CONDIVISI Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi è troppo magra: una frase che suona come un grido d’allarme sulla pagina Instagram della conduttrice. Reduce dall’Isola dei Famosi e dal Wind Summer Festival, la presentatrice si sta godendo un periodo di vacanze con la famiglia.

Relax testimoniato sui social con scatti e selfie. Ma una foto in costume postata per i suoi followers ha fatto preoccupare non poco i fan.

Marcuzzi ha pubblicato quest’immagine per promuovere la linea Marks & Angels, borse da lei disegnate e prodotte in Italia. Il messaggio è passato subito in secondo piano: il suo fisico in costume ha attirato l’attenzione di tutti. Gli utenti si sono subito scatenati e hanno iniziato a “consigliarle” di mettere su qualche chilo.

“Mangia per favore! Basta con questo inno all’anoressia! Già tanta gente soffre per malattie che non si e cercata, ci mancate voi con la vostra esagerata magrezza!”, si legge in uno dei commenti. E ancora: “Mannaggia. Eri bella. Ora alla bellezza è succeduta la magrezza”.

Alessia Marcuzzi è troppo magra, i fan preoccupati

Dopo le critiche per il suo look al Wind Summer Festival 2017, Alessia deve affrontare questo nuovo affondo. Stanca delle insinuazioni e degli attacchi personali, la presentatrice ha risposto per le rime. “Io sono una mamma in salute che mangia tanto (sui set mi chiamano carboidrato) e non potrei mai dare un esempio sbagliato ai miei figli”, ha scritto.

“Li lascio sfogare (il riferimento è ai detrattori che la attaccano, ndr) perché a volte è un modo per farsi notare. Non mi interessa il giudizio di gente che non conosce la mia vita e il mio viver sano!”. D’altronde ci aveva già pensato chi la supporta da sempre a farsi sentire. “Ma davvero pensate che una diventa Alessia Marcuzzi e ha bisogno dei nostri (vostri) consigli?”, risponde la sua fan Giulia.

Autoscatto rosa per la mia @marksandangels bag 😉 La trovate in saldo su www.marksandangels.it Le mie borse sono tutte disegnate e prodotte da me in Italia👍😘 #mybags #saldi #sale #bag #pink #marksandangelsbyalessiamarcuzzi #marksandangels #madeinitaly Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 2 Ago 2017 alle ore 01:39 PDT

Baywatch style💪 Grazie @belenrodriguezreal e @chechrodriguez per avermi regalato questo favoloso #onepiece di @mefuireal ✌️ #sosexy #red #swimmingpool Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 30 Lug 2017 alle ore 09:50 PDT