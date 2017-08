5 CONDIVISI Condividi Tweet

Il post di Alessia Marcuzzi sulla violenza contro le donne è diventato subito virale. La conduttrice ha espresso sui social un pensiero forte sul femminicidio, colpita dall’ultimo caso di cronaca avvenuto a Rimini.

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, quattro uomini hanno stuprato una turista polacca e picchiato e rapinato l’amico che era con lei. Poi hanno abusato di una prostituta transessuale.

“Un po’ di tempo fa avevo scritto un post sulle donne”, ha esordito la showgirl su Instagram. “Su come fossi completamente inebriata dalla nostra energia, dalla nostra vivacità intellettuale, dal nostro coraggio e dal nostro senso materno per qualunque esserino viva accanto a noi: un bimbo, un cane, un uomo, un fratello, un nipotino. Mi piace vedere come le nostre serate di chiacchiere e risate siano assolutamente più fragorose ed eccitanti di quelle maschili. Mi piacciono i nostri racconti più intimi e mi piacciono le storie vere di donne che portano avanti una famiglia anche con grandi difficoltà, e talvolta purtroppo, con uomini completamente assenti”.

“Ecco, sono stanca di leggere ogni giorno di mostri orrendi che pensano di essere uomini dimostrando la loro virilità solo tramite violenze atroci”, ha poi specificato. “Sono stanca di leggere notizie di mariti o fidanzati possessivi che le perseguitano, terrorizzando le loro vite e arrivando troppo spesso persino ad ucciderle. Non tutti gli uomini sono così, grazie a Dio”.

Il post di Alessia Marcuzzi sulla violenza contro le donne

Dopo le polemiche per la sua forma – era apparsa troppo magra in alcuni scatti – Marcuzzi si è rifatta sotto con un messaggio per le vittime di abusi e femminicidio. “Non me ne vogliano i tanti uomini meravigliosi che esistono in questo mondo, ma queste mie poche righe sono rivolte solo alle DONNE: alle donne che in questo momento stanno soffrendo, piene di paura e che non trovano risposte. Perché risposte non ci sono”.