Un racconto inedito e toccante quello di Alfonso Signorini: malattia come opportunità per comprendere fino in fondo il proprio percorso. Il giornalista, direttore di Chi, ha parlato apertamente per la prima volta della leucemia che nel 2014 l’aveva costretto a un periodo di stop. “La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose”, ha rivelato in un’intervista a La verità. Un “dono”, l’aveva definita in passato, mentre stavolta spiega come la malattia sia entrata nella sua vita.

Alfonso Signorini: Malattia mi ha cambiato

“Il 23 dicembre di qualche anno fa ero in diretta a Kalispera!”, ha detto Signorini. “C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: ‘Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure’”. Il percorso terapeutico per fortuna è stato positivo e Signorini è tornato al suo lavoro, che l’ha visto impegnato come opinionista al Grande Fratello Vip. Ma l’occasione è stata ghiotta anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Alfonso Signorini: compagno sempre al suo fianco

Barbara D’Urso? “Una stakanovista eccezionale e un animale da telecamera. Però non mi piace il finto moralismo. Il suo Grande Fratello sta battendo tutti i record del trash”. Nel mirino, la rappresentazione del mondo gay che il reality sta fornendo. “Mi batto per l’adozione ai single, etero o omosessuali, ma solo dopo il terzo anno di età del bambino perché nei primissimi anni una creatura ha bisogno delle cure di una madre”, ha detto il giornalista. “Ecco perché non ho condiviso, pur rispettandolo, Nicky Vendola. Non sono d’accordo invece con la maternità surrogata”.