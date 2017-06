0 CONDIVISI Condividi Tweet

Alice Sabatini dimagrita 11 chili: l’ex Miss Italia ha vissuto un periodo difficile. Incoronata la più bella del Belpaese nel 2015, ha raccontato di essersi sottoposta ad una dieta massacrante che l’ha fatta cadere in gorgo pericoloso. Tutto era cominciato proprio quando era tornata sul palco di Miss Italia nel 2016. Sabatini era prima comparsa in perfetta forma in un servizio per una linea di lingerie. Poi, ad appena un anno dalla sua “incoronazione”, Alice era apparsa decisamente ingrassata.

“Ho avuto uno sbalzo ormonale che mi ha ‘trasformata’ e poi sono entrata nel tunnel delle diete sbagliate”, ha confessato in un’intervista a Diva e Donna. La Miss dei record sembrava pronta a tutto. Nel 2015 conquistò anche le fasce di Miss Cinema, Miss Diva e Donna e Miss Compagnia della Bellezza. Invece paure e preoccupazioni hanno avuto la meglio.

“Sono finita anche in ospedale, ho rischiato un’operazione per un blocco intestinale”, ha rivelato. “Mi vedevo molto cambiata. Ma adesso, per fortuna, è tutto risolto”. Alice è riuscita a recuperare il suo peso forma: 62 chili per 178 centimetri. “Ho anche ripreso a fare palestra e a giocare a basket”, con le Stelle Marine di Ostia per il campionato di Serie B.

Dopo questo periodo complicato, Sabatini si è trasferita a Roma, dove convive con il fidanzato Gabriele Benetti e studia per disegnare una sua linea di abbigliamento. Nella capitale porta anche avanti la sua passione per la recitazione e frequenta una scuola di design e discipline della moda. “La scorsa estate ero in crisi, mi vedevo molto cambiata e non riuscivo a mettermi in costume. La gente poi è sempre pronta a puntare il dito: anche sui social… per fortuna Gabriele mi ha aiutato tanto. È anche grazie a lui che non sono entrata in crisi”. Un amore che dura da un anno e che hanno festeggiato proprio in questi giorni.

