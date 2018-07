68 CONDIVISI Condividi Tweet

Alice Sabatini è diventata Miss Italia giovanissima. Bellezza naturale, occhi marroni, capelli castani, 1,78 metri d’altezza. Nel 2015, quando ha vinto il concorso di bellezza, aveva soltanto 18 anni. Oggi, a tre anni di distanza, sogna ancora il cinema (la sua ispirazione è sempre stata Miriam Leone) ma senza troppa fretta. Soprattutto dopo che la carriera nel mondo dello spettacolo le ha causato grossi problemi di salute. “Mi si è alzato il livello di cortisolo, cioè l’ormone dello stress, e questo ha causato un aumento di peso: ero ingrassata 15 chili e non ne capivo il motivo”, ha raccontato in un’intervista al settimanale Nuovo.

Alice Sabatini, Miss Italia e lo stress

In un primo momento, Sabatini pensava di essere celiaca o vittima di qualche allergia o intolleranza alimentare. Così si è sottoposta a una serie di analisi e controlli, per poi scoprire dopo alcuni mesi che la celiachia non era il suo problema. Anzi, era tutto dovuto allo stress che nei dodici mesi successivi all’incoronazione, ha completamente rivoluzionato la sua vita. “Così ho staccato la spina dal lavoro e ho cominciato una dieta. Poi sono tornata a giocare a basket (ha giocato anche in A2: il suo mito è Michael Jordan, ndr) e mi sono iscritta all’università, corso di laurea in design di moda”.

Alice Sabatini oggi: basket e università

Niente ritmi incalzanti, poche pause e tanti impegni da rispettare. Il passato è stato d’insegnamento per Alice. “Ho avuto uno sbalzo ormonale che mi ha ‘trasformata’ e poi sono entrata nel tunnel delle diete sbagliate”, aveva già raccontato in un’intervista a Diva e Donna. Dimagrita 11 chili, in quell’occasione aveva anche rivelato di essere persino finita in ospedale, rischiando un’operazione per un blocco intestinale. Oggi Sabatini è serena e innamorata: la relazione con Gabriele Benetti, come dimostra nelle foto postate su Instagram, sembra proseguire a gonfie vele.