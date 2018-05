573 CONDIVISI Condividi Tweet

Annalisa Minetti mamma a 40 anni per la seconda volta. La cantante, concorrente dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, ha avuto da Michele Panzarin, il nuovo compagno dopo il matrimonio con il calciatore Gennaro Esposito, la piccola Elena, nata il 29 marzo. La campionessa paralimpica, cui a 18 anni è stata diagnosticata una retinite pigmentosa, ha poi spiegato di aver conservato il cordone ombelicale della piccola. La speranza, ha raccontato a Domenica Live, è che le cellule staminali possano aiutare lei a riacquisire la vista o altri membri della famiglia in futuro.

Annalisa Minetti mamma a 40 anni

“Un altro piccolo miracolo della mia vita”, ha rivelato Minetti a Barbara D’Urso, di cui è grande amica. “Ho smesso di pensarci e l’ho soltanto attesa, lei è la mia luce”. Annalisa ha attraversato un periodo davvero buio. Dopo la nascita del primogenito Fabio, 9 anni, nato dal precedente matrimonio, ha perso il figlio che tanto attendeva nel 2017: il dolore di un aborto spontaneo l’ha tormentata per tantissimo tempo. Poi la speranza di una nuova gravidanza, le ecografie in cui era emerso che sua figlia stava bene, il volto della sua bambina visto attraverso una stampa in 3D dell’ecografia.

Annalisa Minetti ha partorito: “Non ci credevamo più”

“È arrivata lei, quando non ci credevamo più. Ho aspettato tanto a dirlo, non volevamo dirlo a nessuno per paura”, ha spiegato. Conservare il cordone “è stata una delle cose più intelligenti che potessi fare, è un dono che Elena ha fatto a me e che io faccio alla mia famiglia”. “Nella ricerca sulle staminali” – ha spiegato – “ci sono tantissime speranze per quanto riguarda la retinite pigmentosa. Sono in attesa di fare un’operazione. Se anche non vedo più, ho alcuni recettori ancora vivi e dobbiamo mantenerli vivi il più possibile. Le staminali possono essere una speranza in più per il buon esito dell’operazione”. L’intervista a Domenica Live è disponibile sul sito ufficiale Mediaset.