Sarà l’estate, sarà l’amore, sarà il buon esempio del fisico di Michelle Hunziker e altre presentatrici italiane, fatto sta che le ultime foto sui social mostrano un’Antonella Clerici dimagrita vistosamente: altro che prova del Cuoco!

Antonella Clerici dimagrita vistosamente: ma c’è un segreto

L’affascinante conduttrice appare più snella, tonica e con un viso decisamente sottile: contrariamente a chi fa abuso di Photoshop o tiene segreti i suoi allenamenti o regimi alimentari che li aiutano a raggiungere quella forma fisica, Antonella ha voluto condividere con i fan il suo ‘trucco’.

Sul suo profilo Instagramprofilo Instagram, infatti, si trova una lunga spiegazione che presenta (o forse pubblicizza?) un macchinario made in USA che fa miracoli per i KG in eccesso. Il suo nome è Vanquish Zap Fat, e pare elimini il grasso grazie alla radio frequenza a polarità alternata.

Ecco dunque il segreto di Antonella Clerici dimagrita: la presentatrice ci tiene ad informare chiunque voglia seguire il suo esempio che questo innovativo sistema è presente in un centro estetico romano, ed è a prova di FDA (Food and Drug Administration, un ente governativo che regolamente farmaci e diete)

Come funziona davvero il macchinario utilizzato dalla Clerici per dimagrire

“Questa macchina è fantastica”, scrive su Instagram, ringraziando il centro estetico. I più curiosi domandano nei commenti quale sia esattamente il principio scientifico, ed ecco la risposta dei titolari: “Il macchinario sfrutta il campo magnetico alternato di specifiche placche per agire sulla membrana della cellula di grasso attraverso un profondo calore. Così facendo la cellula di grasso si rompe e si scinde in acidi grassi e in glicerolo, che vengono eliminati senza intaccare il fegato per via linfatica. Il grasso viene così espulso e la zona trattata si riduce visibilmente.”

A questo, si aggiunge la voglia di tonicità e di una corretta alimentazione della presentatrice, che sfrutta l’estate per fare attività fisica e migliorare i risultati miracolosi di questo ‘trucco’ scientifico.