31 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonio Banderas in processione a Malaga è riapparso per la prima volta in pubblico dopo l’infarto del 26 gennaio e l’intervento chirurgico per l’introduzione di tre stent nelle sue arterie. Il divo spagnolo, 56 anni, ha sfoggiato un nuovo look à la Mel Gibson: barba bianca e lunga e abito dei penitenti. L’occasione era infatti la domenica delle Palme, una cerimonia molto sentita nella città andalusa.

L’attore ha partecipato alla messa nella Chiesa della Vergine delle Lacrime e dei Favori insieme alla sua fidanzata, l’olandese Nicole Kimpel. Non è certo una novità per lui: Banderas, cattolico e molto devoto, partecipa ogni anno alla Settimana Santa spagnola, una delle feste più amate e coinvolgenti del paese. Stavolta ha colto l’occasione anche per un’altra attività che affianca da tempo al cinema e alla fede.

Antonio Banderas in processione a Malaga: le foto

Antonio sarà infatti al festival Starlite di Marbella per presentare la sua nuova linea d’abbigliamento. Empresario multidisciplinar, lo chiamano in Spagna. Davvero instancabile, nonostante ciò che aveva dichiarato dopo l’attacco di cuore ai media iberici: “Continuerò a lavorare ma lo farò con altri ritmi. Voglio darmi spazio, prendere tempo tra una produzione e l’altra, e fare anche il gran salto e cioè mettere me stesso dietro la macchina da presa, scrivere le mie sceneggiature”.