133 CONDIVISI Condividi Tweet

L’avevamo ammirata con i capelli lunghi – per poi scoprire che era una parrucca, l’abbiamo rivista con il suo taglio sbarazzino e corto, e adesso è tornata per stupirci: avete già visto la foto di Arisa bionda?

Arisa bionda: le foto della cantante sorprendono i fan

Un’acconciatura alla Marilyn Monroe, rossetto rosso acceso, sguardo languido e penetrante: questo il post che la cantante ha dedicato ai suoi follower, che si chiedono se questo sia effettivamente il nuovo stile con cui la vedremo ai suoi prossimi concerti o apparizioni pubbliche.

Tra i molti commenti che affollano il post di Arisa bionda ne spuntano moltissimi che apprezzano il cambiamento e, in generale, la forte ironia e personalità dell’artista, che non ha mai esitato nello sperimentare e ad esporsi al suo pubblico:

“Ho cominciato a seguirti perché mi piacevi come artista ed ho scoperto la tua ironia meravigliosa – scrive un’utente, a cui ne fa eco un’altra: “Sei bellissima comunque cara la mia tu, hai un viso così particolare che ti sta bene tutto, mia madre era così con i cappelli, stava bene sempre“.

Il post su Instagram e la didascalia ‘brilla’ che ha fatto sorridere il pubblico della cantante

L’occasione in cui l’artista ha voluto sfoggiare la chioma dorata è legato ad un momento promozionale e di condivisione dell’amaro ‘Alpestre’ sperimentato a Bassano Del Grappa. Ecco la didascalia con cui ha voluto accompagnare lo scatto:

“Il digestivo #alpestre ( un amaro antichissimo senza zucchero fatto con erbe speciali) fa crescere i capelli biondi in poche ore, li lucida e li mette in piega. Provare per credere e poi ti senti leggggggggeeeeeroooo.. caritutti sono stata a #bassanodelgrappa questo #weekend . “Non sono mai stata così poco triste in vita mia”.. gli angeli esistono‘.

Dopo averla vista così c’è già chi la chiama ‘Pippa Monroe. Che dite, le dona questo nuovo look?