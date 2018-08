1 CONDIVISI Condividi Tweet

Arnold Schwarzenegger risponde a un fan depresso e il suo consiglio diventa virale sui social network. Tutto è iniziato quando Ali, fan canadese del divo hollywoodiano ex governatore della California, ha chiesto aiuto al suo idolo su Reddit. Ali sta vivendo un periodo di forte depressione. Una fase della sua esistenza nel corso della quale si è lasciato completamente andare. Ha lasciato il suo giro di amici, non è più motivato al lavoro, ha smesso di allenarsi in palestra.

“Sono depresso da mesi e durante tutto questo tempo ho abbandonato la palestra” ha scritto Ali. “Ti prego, potresti dirmi di tornare ad allenarmi? Giuro su tutto ciò che mi è caro che, se me lo dirai, correrò in palestra”. La risposta di Schwarzenegger, a sorpresa, non si è fatta attendere. Arnie, che in passato aveva persino ammesso di odiare il suo corpo, ha scritto al fan: “Non sarò così duro con te. Non esserlo nemmeno tu. Tutti noi affrontiamo delle sfide, passiamo attraverso fallimenti”.

Arnold Schwarzenegger oggi: bodybuilding solidale

“A volte la vita è come un allenamento” ha aggiunto la star di Terminator e Predator. “Il segreto sta nel rialzarsi. Comincia col muoverti un po’: scendi giù dal letto, fai qualche sollevamento oppure fatti una passeggiata. Giusto per fare qualcosa. Un passo alla volta, spero che ti sentirai meglio e tornerai in palestra. Ma non deprimerti, tanto è inutile. Un simile atteggiamento non ti aiuterà a tornare in forma. E non aver paura di chiedere aiuto. Buona fortuna!”. Una risposta di cuore, diventata subito virale sui social. “Quando ho visto il primo messaggio di Arnold, mi sono sentito rincuorato fin da subito” ha raccontato Ali al sito Bored Panda. “Quando sono tornato in palestra le persone erano così felici di vedermi, commentare e condividere le proprie esperienze. Questa storia non è più mia, è diventata l’esplosione di ispirazione che le parole di Arnold hanno generato con il suo post”.