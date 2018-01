29 CONDIVISI Condividi Tweet

Barbara Tabita diventa mamma a 42 anni. L’attrice annuncia il lieto evento e racconta per la prima volta i fatti traumatici che hanno preceduto la gravidanza. Un’incredibile esperienza, fortunatamente conclusasi con il lieto fine.

Nata ad Augusta, gli esordi al Teatro di Taormina, Tabita ha spesso interpretato il ruolo della siciliana bella ed esuberante. Un personaggio molto diverso dal suo carattere: da anni il suo compagno è Simone Mazzone.

Dopo tanto teatro, il successo l’ha colto in tv. È stata l’anatomopatologa Mimma Ferrante di La nuova squadra e Olga di I Cesaroni, la wedding planner che entra nella vita di Giulio (Claudio Amendola) quando lui e Lucia (Elena Sofia Ricci) decidono momentaneamente di separarsi. In mezzo c’è stato parecchio cinema, da Salemme a Pieraccioni (con lui due film da protagonista, Ti amo in tutte le lingue del mondo e Io & Marilyn), dai cinepanettoni a Pif, Maccio Capatonda e Ficarra e Picone.

Nel 2016, la pausa forzata quando è stata colpita da ischemia. Poi la riabilitazione e ora la lieta notizia: è finalmente incinta. “A 42 anni è quasi un miracolo, quasi non ci speravo più”, ha raccontato al settimanale Spy. “Ho avuto problemi gravissimi di salute. Due anni fa sono stata colpita da una ischemia cerebrale e ho rischiato di morire, ma non mi sono mai arresa”.

Barbara Tabita diventa mamma dopo la malattia

“Sarà una bimba e si chiamerà Beatrice”, ha aggiunto Barbara. “Vorrei allattare Beatrice, ma vedremo se sarà possibile. Io non avevo mai immaginato di avere un figlio, quindi parto davvero da zero. E faccio da sola. I miei sono a Siracusa, non sono mai stata una mammona. Non mi piace nemmeno avere troppa gente attorno”.

“Mi piacerebbe rimettermi in forma subito e tornare al mio lavoro e magari al teatro che amo tantissimo”, ha concluso. “Comunque, per quanto riguarda il fisico, non ho la smania di essere perfetta: sono una mamma, non una modella”.