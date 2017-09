17 CONDIVISI Condividi Tweet

Belen difende Barbara d’Urso dagli attacchi degli haters. Primi spiragli di pace tra la conduttrice e la showgirl. Le due non sono mai andate d’accordo. La regina dei salotti televisivi Mediaset non ha mai nutrito una grande simpatia per Rodriguez.

Spesso e volentieri sono volate frecciatine sulle rispettive vite private e professionali. Che sia invidia, gelosia o semplice antipatia, non è dato saperlo. Tuttavia, quando c’è di mezzo l’odio che monta sui social, anche il peggior nemico diventa un alleato e scatta la solidarietà.

Tutto è successo sulla pagina Instagram di Barbara d’Urso. Belen è stata taggata in una foto di Carmelita. Uno scatto nel quale la presentatrice appare con il volto segnato e invecchiato, davvero molto diverso da come siamo abituati a vederlo a Pomeriggio 5. Era già accaduto che l’ex Dottoressa Già rimanesse senza le sue luci diventate famose. Ma allora, durante una diretta della trasmissione, si era trattato di un semplice blackout.

Stavolta però non è stata colpa di un calo di tensione. Di mezzo ci si sono messi gli haters di professione, quelli che sui social commentano con odio violento e immotivato qualsiasi argomento. Gli stessi che Rodriguez aveva incontrato a Le Iene.

Belen difende Barbara d’Urso: le sue parole

I followers di Barbara sono rimasti piuttosto stupiti quando hanno letto le parole della showgirl argentina: nessuno si immaginava tanta solidarietà. “Non mi sono mai ritrovata a difendere la signora d’Urso”, ha scritto Belen, spesso accusata di ritoccare le foto che posta sui social. “Ma siccome mi avete taggato, vi dico che questa è un’immagine saturata e contrastata apposta per rendere l’immagine orrenda. Non capisco questa voglia di voler denigrare sempre le persone. Vi posso garantire che quando vedete le persone dal vivo non sono proprio così! Che cattiverie inutili!”. Che sia l’inizio di una nuova, tenera ed inaspettata amicizia?