1 CONDIVISI Condividi Tweet

Belen visita i bambini malati di Genova e per una volta mette d’accordo tutti. La showgirl argentina si è allontanata per un pomeriggio dai tabloid e dalla tv per una visita privata all’Istituto Giannina Gaslini.

Coda, priva di trucco, jeans, top e un cappotto color panna, Rodriguez ha incontrato i piccoli pazienti ricoverati nei reparti più difficili del policlinico pediatrico.

Belen ha fatto il giro di tre reparti ad altissima specializzazione del policlinico, intrattenendosi con bambini, mamme e personale dell’ospedale per oltre due ore, senza mai risparmiarsi. La conduttrice, si legge in una nota del Gaslini, “ha fatto veramente una bellissima sorpresa a tutti prestandosi a fare foto, firmando autografi e cercando parole di conforto per tutti i genitori incontrati. Ha dato baci, abbracci e carezze a tutti i bimbi”.

È stato il primario Luca Ramenghi ad accompagnarla innanzitutto nel reparto che accoglie i bambini nati prematuri o con patologie neonatali. Poi è stata la volta di Neurochirurgia, dove Belen ha incontrato il primario Armando Cama e tutto il suo staff. Qui ha avuto modo di coccolare e parlare in spagnolo con un bimbo di Santo Domingo, in cura grazie a una collaborazione internazionale.

Belen visita i bambini malati di Genova

La showgirl è stata al centro del gossip nelle ultime settimane per la sua risposta a Barbara d’Urso che è valsa minacce di querela. Quando appare fuori dal dorato mondo dello spettacolo, il suo spirito è completamente diverso.

La sua visita si è conclusa nella clinica pediatrica-endocrinologica, dove ha incontrato il direttore Mohamed Maghnie e tantissimi bambini ricoverati con gravi patologie. Un incontro che ha portato un momento di allegria e sollievo a molte famiglie: Rodriguez ha infatti promesso di ripassare appena possibile. Uscita dall’ospedale, Belen ha postato l’immagine della visita al Gaslini con il piccolo Yoendry sul suo profilo Instagram.

Vi presento Yoendrix un bambino che non aveva speranze, e grazie ai medici del ospedale Gaslini c’è l’ha fatta!!! Sosteniamo la ricerca @ospedale.gaslini per fare in modo che questa struttura possa crescere sempre di più per aiutare tanti altri bambini. ❤️❤️❤️ seguite la loro pagina, ne hanno bisogno!!!!!! Un post condiviso da Belén Rodriguez 🇦🇷🇮🇹 (@belenrodriguezreal) in data: 5 Dic 2017 alle ore 08:30 PST