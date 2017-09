1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le parole di Ben Stiller su come prevenire il cancro sono la diretta conseguenza della sua esperienza personale. L’attore e regista newyorchese è stato colpito da una forma di tumore alla prostata nel 2014.

Tutto è successo all’improvviso: Stiller non presentava alcun sintomo e in famiglia non aveva alcun tipo di familiarità con questa malattia. A salvargli la vita è stata la prevenzione.

“Sono tre anni ormai che ho sconfitto il cancro e sono davvero felice del fatto che far conoscere l’importanza del dosaggio del PSA abbia effettivamente fatto un po’ di differenza”, ha raccontato ai microfoni di Today Show. Il test del PSA, cioè dell’antigene prostatico specifico, è un esame di laboratorio eseguito su un normale prelievo di sangue. Un marcatore utile per individuare il tumore alla prostata, ma anche un indicatore dell’ipertrofia prostatica benigna.

Da quando Stiller ha parlato apertamente della sua malattia, “la United States Preventative Services Task Force ha cambiato linee guida e ha consigliato alle persone di parlare con il proprio medico per effettuare il test. Penso che sia proprio una buona mossa”, ha spiegato l’attore. Finalmente fuori dal tunnel, Ben non tralascia di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica.

La prevenzione e i test diagnostici sono fondamentali secondo il divo, perché spesso queste patologie si verificano anche in assenza totale di sintomi. Ma oltre a occuparsi della prevenzione, Stiller è anche impegnato in altre cause umanitarie. Con la sua fondazione, la Stiller Foundation, aiuta i bambini bisognosi e supporta il diritto all’educazione. Ora i suoi sforzi sono concentrati sulle vittime dell’uragano Irma. “Alla luce di ciò che sta accadendo con gli uragani, prenderemo una parte del denaro e compreremo circa mezzo milione di bottiglie d’acqua potabile pulita per la gente in Florida, Houston e anche Flint, nel Michigan”, ha rivelato.

