69 CONDIVISI Condividi Tweet

Brigitte Nielsen spiega com’è rimasta incinta a 55 anni. L’attrice danese è diventata mamma per la quinta volta e la sua gravidanza non ha mancato di far discutere. La piccola Frida è nata a Los Angeles lo scorso 22 giugno, con un peso di circa 2,5 chilogrammi. Dal 2006 l’ex modella è sposata, nel suo quinto matrimonio, con l’italiano Mattia Dessi, 39 anni. Nielsen, iconica bellezza degli anni ’80, è stata sposata con Sylvester Stallone e aveva anche avuto una relazione con Arnold Schwarzenegger. La nuova maternità l’ha conquistata con le unghie e con i denti.

Brigitte Nielsen spiega com’è rimasta incinta

“Mia figlia è in perfetta salute ed è bellissima”, ha spiegato al magazine People. “Adesso ho ottenuto tutto ciò che desideravo”. Nielsen ha infatti rivelato che stava provando a rimanere incinta da più di dieci anni. Quando ha incontrato Mattia, aveva già 40 anni. Così la coppia ha deciso di congelare gli ovociti, per una futura gravidanza. Ma ciò che è venuto dopo, non è stato affatto semplice.

Brigitte Nielsen incinta a 55 anni: “Ho congelato gli ovuli”

“Collezionavo delusioni”, ha dichiarato. “Arrivava la telefonata tanto attesa, ma il risultato era sempre: ‘È negativo’. E dovevo aspettare ancora. A volte mi sentivo davvero sola, perché spesso le donne non parlano tra loro di queste cose”. Nonostante i quattro figli maschi, nati dalle sue tre precedenti relazioni, Nielsen ha voluto la quinta figlia Frida con tutte le sue forze e promette di essere una madre diversa.

“Adesso sono più capace, meno frustrata e per nulla spaventata. So esattamente cosa voglio fare con lei e a che punto sono nella mia vita”. La prima settimana da genitori è stata incoraggiante: “Mio marito ed io l’abbiamo desiderata così tanto e per così tanti anni. Finalmente abbiamo la nostra piccola principessa. Diventare madre è la cosa più bella del mondo”.