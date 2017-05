2k CONDIVISI Condividi Tweet

Finalmente la luce alla fine del tunnel: il cancro di Shannen Doherty è in remissione e l’attrice ha comunicato la buona notizia con un post sulla sua pagina Instagram. Con prudenza e discrezione, proseguendo la missione social di condividere con tutte le donne la malattia per combattere la paura di affrontarla a viso aperto, la Brenda di Beverly Hills 90210 ha annunciato pubblicamente i miglioramenti del suo stato di salute.

Il percorso di Shannen è stato un autentico calvario. Il tumore al seno non diagnosticato in tempo e non curato perché priva della copertura sanitaria per andare dal medico. I premi assicurativi non pagati dal suo ex manager. La scelta di testimoniare online il calvario della malattia: i capelli rasati, la radio e chemioterapia, la discriminazione subita, il timore mai nascosto di una recidiva, il ritorno al lavoro e i primi segnali positivi di essersi lasciata alle spalle il peggio.

Il cancro di Shannen Doherty è in remissione: il suo post

“Momenti. Succedono e oggi era ed è uno di quei momenti”, ha scritto la Prue di Streghe. “Cosa significa remissione? Ho sentito quella parola e non ho idea di come reagire. È una buona notizia? Sì, lo è. Una notizia travolgente, sì. Ora si aspetta ancora. Come sa ogni persona che ha avuto il cancro, i prossimi cinque anni sono fondamentali. Le ricadute accadono spesso. Così con il cuore certamente più leggero, aspetto. Nel mentre, molte decisioni. Ricostruzione, che implica diverse operazioni chirurgiche. Decidere di prendere una pillola per i prossimi cinque anni che porta con se molti problemi ed effetti collaterali. Sono benedetta, lo so. Ma per adesso… remissione. Per adesso, semplicemente respirerò”.