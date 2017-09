448 CONDIVISI Condividi Tweet

A volte, quando un attore famoso sfoggia un outfit particolarmente stravagante o audace (vi ricordate della bella Jennifer Aniston e del look fetish sfoggiato di recente?) il pubblico è pronto a ‘perdonarlo’ proprio perché rientra nel personaggio; altre volte, tuttavia, non riesce a passarci sopra, come è successo ai capelli di Ilary Blasi.

Critiche aspre sui nuovi capelli di Ilary Blasi

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice è comparsa infatti con un nuovo colore di capelli, o meglio un nuovo ‘doppio’ colore. Se prima la criticavano perché ‘troppo bionda’, adesso sono queste ciocche vistosamente bicolor a far ‘inorridire’ gli spettatori – ma anche qualche concorrente della casa.

Giulia De Lellis, infatti, l’ha criticata in diretta TV davanti a tutti gli spettatori, mentre su Twitter e tutti i canali social i suoi ‘detrattori’ si sono sbizzarriti in critiche ancora più elaborate: “Ilary Blasi che prende troppo alla lettera questo ritorno degli anni ’90 con capelli e outfit che indossava a Passaparola”- si legge sul web – “Ma i capelli di Ilary perché sono come quelli delle Bratz?”, “Il capello bicolore è troppo coatto, anche a lei che è meravigliosa non sta bene!“, “Ilary io ti amo ma quei capelli?”, “Ilary ha rubato i capelli a Flora delle Winx”, e infine: “I capelli color Goleador Coca Cola anche no Ilary”.

Insomma, i capelli di Ilary Blasi sono stati un ‘topic trend’ a sé durante la messa in onda della seconda puntata del reality, che ha visto uscire dalla casa la modella Carla Cruz ed entrare Raoul Bova, ma solo per scherzo. La conduttrice, sempre scherzosa e sorridente, non sembra curarsi di questi commenti negativi e continua a sfoggiare la sua chioma con fierezza e vanità. E dobbiamo ammetterlo, andiamo contro corrente: secondo noi il biondo cenere sul grigio sta una bellezza!