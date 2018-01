1 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti racconta la morte del padre e fa luce su un aspetto famigliare del suo passato mai rivelato. Il conduttore, vera colonna della programmazione Rai, ha ripercorso la sua infanzia e le difficoltà che ha dovuto affrontare.

Solitamente concede poche interviste per parlare di se stesso. Quando lo fa, tenta sempre di dribblare le domande che toccano il suo privato. C’è sempre il lavoro al primo posto. Non questa volta.

Quando si parla dei suoi primi ricordi, la mente va subito a suo padre: “Vorrei fosse il mio babbo; ma morì quando avevo 18 mesi, e proprio non me lo ricordo”, ha spiegato al Corriere della Sera. Fu l’amico Leonardo Pieraccioni ad illuminarlo: era il 1983 e i due stavano giocando a tennis. “Arrivò il suo babbo, si mise dietro di lui e cominciò a incoraggiarlo: batti meglio, forza il dritto. Venni a rete a raccogliere una pallina, mi voltai indietro, e compresi che io una figura così non l’avevo”.

A crescerlo è stata la madre Lolette, che si chiamava così perché “il nonno era andato a vedere un’operetta: la protagonista si chiamava Colette. Tornò a casa e disse alla nonna che aveva trovato il nome per la prossima figlia. L’impiegato dell’anagrafe sbagliò a trascrivere, la C divenne L”.

Carlo Conti racconta la morte del padre (e la forza della madre)

Mamma Lolette è scomparsa quando Carlo aveva quarant’anni. Era ostetrica ma, per arrotondare, faceva anche la donna di servizio. A lei deve tutto: “Mi fece da madre, ma soprattutto da padre. Non aveva una lira: aveva speso tutto in cure sperimentali, inutili. Avrebbe potuto gettarsi dalla finestra con me in braccio. Era una donna dura, se necessario. Un giorno trovai un pacchetto di Muratti Ambassador sul frigo. Mi disse: ‘Prima che lo facciano gli amici, ho pensato di farti provare io’. Mentre accendevo, aggiunse: ‘Sappi però che il tuo babbo con il fumo c’è morto’. Cominciai a tossire. È stata la prima e ultima sigaretta della vita”.

Conti, impegnato nella nuova stagione tv con La Corrida e Ieri e oggi, ha trovato la forza e il successo proprio grazie a sua madre: “Aveva dedicato la sua vita a me. A volte penso che se fosse stato il mio babbo a crescermi sarei un uomo diverso. Non mi sono mai sentito sfortunato. Mamma mi ha trasmesso la leggerezza e l’amore per la vita, oltre all’attenzione per chi aveva meno di noi”.