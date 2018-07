1.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Carlotta Lo Greco racconta il tumore, il linfoma non Hodgkin che ha dovuto affrontare nel 2017. Una diagnosi improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. “Continuavo a sentirmi spossata, in più erano sopraggiunti altri sintomi. Una febbricciola serale di poche linee, delle curiose sudorazioni notturne e della tosse persistente”, ha raccontato l’attrice in un’intervista alla rivista Più sani più belli. Dopo le prime analisi non allarmanti, è partita con la sua famiglia per un viaggio. Ma proprio durante quella vacanza, la febbre si è alzata improvvisamente e l’ha costretta a tornare in Italia. Una volta rientrata a casa, una Tac ha evidenziato la malattia.

Carlotta Lo Greco racconta il tumore

Luca Capuano aveva rivelato per primo la malattia della moglie intervistato da Grazia. Le cure sono state lunghe e faticose: prima la chemioterapia, poi la radioterapia. Sempre insieme lei e il marito, a farsi forza l’un l’altra. È stato “un periodo lungo, di quasi 5 mesi, in cui le terapie si facevano giorno dopo giorno sempre più complicate da sopportare. Ho iniziato a perdere i capelli”, ha spiegato.

Carlotta Lo Greco, malattia e nuova vita della star di Centovetrine

Lo Greco ha indossato parrucche e foulard per tentare di nascondere la verità ai suoi bambini, ma la loro scoperta è stata liberatoria. “Un giorno i piccoli rincasarono prima e mi trovarono senza capelli”, ha ricordato. “Non potrò mai dimenticare l’abbraccio del mio primogenito. Mi strinse forte dicendomi: ‘Anche se tu rimanessi handicappata, resterai per sempre la mamma più brava del mondo’”.

Oggi Carlotta ha lasciato il mondo della recitazione per intraprendere la carriera di interprete e personal assistant. “Ho tagliato alcuni rami secchi e non mi fa più paura niente”, ha ammesso. “Presa sempre da mille impegni, se prima tendevo un po’ a trascurare i segnali del mio corpo, oggi mi ascolto molto di più”. Come dimostrano lei e Luca su Instagram.