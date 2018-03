611 CONDIVISI Condividi Tweet

Carolyn Smith a Sabato Italiano ha fornito l’ennesima dimostrazione di coraggio e forza. Fino alle lacrime. Il presidente di giuria di Ballando con le Stelle ha annunciato sui social il ritorno di quel cancro che credeva di avere sconfitto. Lo ha fatto proprio poco prima che iniziasse la nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci. L’unica a giudicare con obiettività nel dance show di Rai 1 racconta da anni la sua esperienza con la malattia perché vuole aiutare molte donne a rendersi consapevoli e a non vergognarsi. Ma il suo ultimo video ha scatenato una selva di polemiche che non si stanno spegnendo.

Carolyn Smith a Sabato Italiano in lacrime

In un video pubblicato sui suoi account, si apprende che il cancro di Carolyn Smith è tornato, ma che lei è più che pronta a lottare. Un video arrivato direttamente dalla prima delle 16 sedute di chemioterapia a cui dovrà sottoporsi. Da testimonial Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro, Carolyn vuole che sia chiara per tutte l’importanza della prevenzione. “Il male mi aveva già colpito al seno, stavolta me ne sono accorta grazie alla vigilanza e alla prevenzione, ma con la chemio e con il sorriso lo batterò”, ha dichiarato. Tuttavia molti utenti sui social hanno criticato la sua scelta.

Carolyn Smith: cancro da combattere, anche via social

“Credo sinceramente che sia abbastanza triste e ridicolo”, ha detto la coreografa, ospite di Eleonora Daniele. “Prima di essere arrivata qui ho letto qualcosa anche sul mio conto. Su Facebook qualcuno dice che, dato che ho un nuovo tumore, la chemioterapia non funziona, poi dicono che devono fare le cure alternative. Credo che ognuno deve capire la sua storia e fare le proprie scelte in base alle proprie situazioni. Non siamo tutti uguali. Mi dà fastidio quando qualcuno entra dentro e non capisce nulla, mi offendono quando fanno questo”. La ballerina poi davanti ad uno specchio si è sfogata, fino ad arrivare alle lacrime, parlando della sua nuova battaglia contro il nuovo tumore: “Bisogna sorridere, pensare positivo e credere in se stessi”. L’intervista è disponibile su RaiPlay.