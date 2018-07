3.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Carolyn Smith affronta un altro intervento chirurgico per il cancro. L’intruso, come lo chiama la tosta giudice di Ballando con le stelle, è tornato, ma lei lo fronteggia come sempre, con forza, determinazione e sorriso. La coreografa, 57 anni, non ha mai nascosto di aver ricominciato la sua battaglia. Ora dovrà affrontare l’ennesima operazione. Ne aveva scritto proprio pochi giorni fa ai suoi follower sui social e il momento sembrava arrivato. Poi ha postato un video in cui passeggia verso casa spiegando che l’intervento è stato rinviato perché si è rotto un macchinario dell’ospedale.

“Tutto spostato a domani mattina. Adesso vado a magnà!”, ha scritto scherzosamente su Instagram. Immediatamente è arrivata una valanga di auguri per la ballerina, anche da parte di amiche e colleghe illustri come Alessia Marcuzzi, Monica Leofreddi ed Elisa D’Ospina. Smith ha raccontato che l’intruso è esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. “Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta”, aveva spiegato al settimanale Gente. Il suo libro, Ho ballato con uno sconosciuto, è un toccante diario nel quale ha messo nero su bianco la sua la lotta all’ospite inatteso.

Carolyn Smith oggi: nuova operazione in vista

Nonostante la malattia, Carolyn continua a essere positiva. Sarà perché è cresciuta a Glasgow, “la città dei sorrisi”, vicino a due famiglie italiane. Dopo aver presentato Dancing with Health, un’iniziativa speciale che si propone di impartire lezioni di danza alle donne malate di tumore, prosegue la battaglia contro il cancro anche sui social per dimostrare che la vita va avanti e le passioni non si fermano. “Una signora l’altro giorno stava sfogliando un giornale con la mia foto – ha raccontato a Vanity Fair – si è girata, mi ha vista: ‘E tu cosa ci fai qua?’. ‘Leggi, ho un tumore’. E lei: ‘Davvero, anche tu?’”.