Carolyn Smith dopo l’operazione mostra sui social i segni dell’intervento. La giudice di Ballando con le stelle ha dovuto affrontare un altro intervento chirurgico per il cancro. La coreografa, 57 anni, non ha mai nascosto di aver ricominciato la sua battaglia, condotta sempre con forza, determinazione e spirito positivo. “Tutto è andato bene – spiega Smith in un video affidato ai social – oggi ho il viso in stile Heidi e tanta stanchezza ma sono ancora qua”.

Carolyn Smith dopo l’operazione: il video su Instagram

Sempre sulla sua pagina Instagram, Carolyn ha poi voluto mostrare i lividi rimasti sul suo corpo. Un’immagine dura, accompagnata però da hashtag che rappresentano tutta la sua personalità: #sorridoenonmollomai #smilenomatterwhat #wonderwoman. In pochi minuti, sono arrivati centinaia di visualizzazioni, like e commenti d’incoraggiamento. In tanti hanno postato un messaggio d’affetto per l’ex campionessa di danza oggi insegnante. Anche Simona Ventura ha incitato Smith a rimettersi presto.

Carolyn Smith, malattia affrontata da Wonder Woman

La ballerina che vive a Vigonza (provincia di Padova) con il marito Tino Michielotto e gli amati yorkshire Sir Scotty e Lady BB, ha rivelato lo scorso marzo la scoperta della nuova malattia. “Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta”, aveva spiegato al settimanale Gente. “Racconto queste mie esperienze perché certe malattie sono ancora tabù e molte donne hanno bisogno di coraggio e forza. Il male mi aveva già colpito, stavolta me ne sono accorta grazie alla vigilanza e alla prevenzione, ma con la chemio e con il sorriso lo batterò”.

Smith prosegue la battaglia contro il cancro da guerriera, per dimostrare che la vita va avanti e le passioni non si fermano. Una Wonder Woman “con la tempra di una guerriera che non mollerà mai e continuerà a combatterti, a calci nel sedere, per buttarti fuori dal mio corpo”.