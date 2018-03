148 CONDIVISI Condividi Tweet

Carolyn Smith e Anastacia a Ballando contro il cancro: è successo sabato 24 marzo nella terza puntata del programma di Rai 1. Il bacio tra le due è stato un momento emozionante e di profondo rispetto per due combattenti che hanno sconfitto la malattia con positività e coraggio. Senza mai mostrare vergogna, perché, come dice la coreografa scozzese e giudice della trasmissione, “il tumore è ancora un tabù, ma guai se arrivate a vergognarvene!”. Lo sa bene la pop star statunitense, arrivata in Italia per promuovere il suo nuovo album, Evolution.

Carolyn Smith e Anastacia a Ballando contro il cancro

Anastacia ha avuto un cancro nel 2003, proprio poco prima di iniziare il suo tour mondiale di Freak of Nature. Non ha avuto modo di elaborare la notizia perché in poco tempo ha fatto il giro del mondo. In seguito alla prima diagnosi, ha fondato The Anastacia Fund, in collaborazione con The Breast Cancer Research Foundation, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla malattia, spesso diagnosticata tardivamente. Dopo la recidiva, nel 2013 Anastacia ha subito una doppia mastectomia. La somministrazione di forti antidolorifici in seguito al durissimo intervento, durato dieci ore, portò la cantante anche a un breve periodo di depressione.

Anastacia: Ballando con le Stelle da applausi

“Eppure la malattia è stata per me anche una ‘benedizione’”, ha raccontato una delle voci più apprezzate a livello mondiale sul palco con Milly Carlucci. “La parola ‘cancro’ fa paura a tutti, ma io ho provato a tirare fuori qualcosa di positivo. È una parola che comincia con ‘Can’, in inglese significa ‘posso’”, ha detto facendo il segno della vittoria alla collega dietro il bancone. A quel punto è corsa ad abbracciare Carolyn, che ha annunciato recentemente di avere dovuto riprendere le terapie perché “il cancro è tornato”. Anche sulla pista da ballo, le due sono state un esempio di coraggio e celebrazione della vita. L’esibizione di Anastacia è disponibile su RaiPlay.