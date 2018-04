1 CONDIVISI Condividi Tweet

Carolyn Smith e il marito Tino Michielotto sono una coppia indivisibile. Anche lui insegnante di ballo, l’uomo è l’asso nella manica nella lotta al tumore della presidente di giuria di Ballando con le Stelle. La coreografa è stata sposata dal 1982 al 1986 con un ballerino torinese. Quando la loro unione è finita, nel 1991 ha conosciuto Tino. “A Padova tutte sospiravano per lui ma io ero la sua Giulietta”, ha raccontato la giudice al settimanale Gente. Prima erano semplici amici, poi è nato qualcosa in più. Dal 1997 Tino è diventato il suo secondo marito. Insieme partecipano a gare in tutto il mondo sia come ballerini sia come giudici, aprono scuole di danza e si dedicano ai loro cani come se fossero dei figli.

Carolyn Smith e il marito: che coppia

“Tino e io siamo come cane e gatto, in tanti dicono che sembriamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, perché siamo sempre lì a battibeccare e a discutere su tutto”, ha rivelato Smith. “Tino, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorare di lui ogni giorno di più”. Soprattutto ora che il cancro è tornato. Quando Carolyn è stata fotografata in un momento tenero con Tino, non le è sembrato vero.

Carolyn Smith oggi: forte e innamorata

“Incornicerò queste immagini, sono un miracolo. Lui è molto riservato, persino per l’album di nozze nel novanta per cento degli scatti ci sono solo io”, ha detto divertita. La sua sfida più difficile adesso è quella contro l’intruso. “In estate aprirò un’associazione internazionale che offre sostengo psicologico alle donne. Mi piacerebbe coinvolgere Beyoncé perché è un inno femminista che dà la carica. Andrò a vederla a Roma l’8 luglio e chissà…”.