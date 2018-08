368 CONDIVISI Condividi Tweet

Carolyn Smith è ottimista di natura e non si arrende mai. La giudice di Ballando con le stelle, reduce da un’operazione per sconfiggere la recidiva, è stata negli Stati Uniti per un viaggio di lavoro e piacere. Testimoniato come sempre sui social. Dopo aver assistito da spettatrice ad alcuni musical come Chicago e Beautiful: The Carole King Musical, la coreografa è stata giudice all’Empire Dance Championship, evento che si tiene ogni anno a New York nella bellissima Times Square. Di ritorno in Italia, Smith ha raccontato cosa le è successo al John F. Kennedy International Airport.

Carolyn Smith, malattia affrontata con generosità

“Ho fatto shopping (scarpe per me) e fuori dal negozio una signora malandata mi ha detto qualcosa ma non le ho dato retta; c’era confusione e troppo caldo”, ha scritto su Instagram. “Mi ha fermato e le ho chiesto scusa che non le ho dato retta. Mi ha raccontato che le è successo di tutto nella sua vita e di sua figlia. Oggi è il compleanno di sua madre e voleva regalarle un profumo piccolo ma non aveva soldi e mi chiede: ‘Me lo compri tu?’. C’era una certa tenerezza nei suoi occhi, così siamo andati a prendere il profumo per sua madre: 39$. Mi ha abbracciata forte e piangeva. Io credo di avere fatto bene e spero che veramente esista questa madre ma anche se fosse per lei, va bene lo stesso”.

Carolyn Smith, cancro è lì ma “sto reagendo bene”

Una generosità unica quella di Carolyn, che ama ripetere: “Dobbiamo apprezzare quello che abbiamo, non sprecare tempo e sorridere sempre di più… La vita è bella a prescindere!”. Rientrata a casa, Smith sta proseguendo i controlli per tenere sotto controllo l’ospite non invitato, un “intruso”, come chiama lei il tumore, che l’ha costretta al periodo più difficile della sua vita. Dopo l’operazione ha mostrato sui social i segni dell’intervento e ha rassicurato i suoi followers: “Ho fatto dei controlli al Sant’Andrea, i medici sono contenti. Procedono le cure a Roma. Pet ad ottobre / novembre. Poi vediamo”.