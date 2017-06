3k CONDIVISI Condividi Tweet

Carolyn Smith in costume dopo aver sconfitto il tumore al seno. L’amata giudice di Ballando con le stelle, malata di cancro e operata con una mastectomia completa, non smette mai di stupire. Affrontato “l’intruso”, come l’aveva ribattezzato sui social, ha lanciato un messaggio importante per tutte le donne.

Per il settimanale Gente, ha deciso di posare in costume da bagno per la prima volta da quando ha battuto il suo male. Sempre in nome del pensiero positivo e dell’ironia.

“Mi sento bella ma accettarmi così è stata dura”, ha rivelato la ballerina e coreografa. “Ragazze, è inutile piangersi addosso: meglio sorridere”, ha aggiunto. “Dopo l’operazione ero smarrita. Alle donne dico: il tumore è ancora un tabù, ma guai se arrivate a vergognarvene!”.

Impegnata nel sociale e non solo, Carolyn ha promesso di non mollare e di voler continuare la sua opera di sensibilizzazione. In questo modo sta aiutando tante donne a tirare fuori la grinta e a non avere paura di mostrarsi. Senza capelli o trucco, mostrando cicatrici, seni mancanti o ricostruiti. In costume o semplicemente per quello che sono.

Carolyn Smith in costume dopo il cancro

La “Pink Warrior”, come si è definita, sta organizzando numerosi progetti per contribuire a dare consapevolezza e luce a un argomento che non può essere ancora un tabù. Una combattente intrepida e solare, che vuole ispirare molte donne nella loro battaglia contro la malattia. È importante riconoscere dubbi, debolezze e paure con franchezza. Basta deprimersi, è il mantra di Carolyn. Il seno completa e fa bello il corpo femminile anche “dopo”.

Smith ha poi postato la cover di Gente sulla sua pagina Instagram. “Altra prova superata, quella del costume”, ha scritto. “Ho accettato di realizzare questo shooting con gli amici di Gente per dare un messaggio a tutte noi: mai vergognarsi e reagire sempre!”.

Altra prova superata, quella del costume 😜 Ho accettato di realizzare questo shooting con gli amici di Gente per dare un messaggio a tutte noi: mai vergognarsi e reagire sempre! ❤ @sontenofficial 👙 @swarovski 💍 @lesilla 👠 Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5) in data: 24 Giu 2017 alle ore 07:47 PDT