Carolyn Smith presenta Ho ballato con uno sconosciuto, il libro in cui racconta come ha sconfitto il cancro. L’amata giudice di Ballando con le stelle, operata con una mastectomia completa per un tumore al seno, ha deciso di rendere pubblico il percorso che ha affrontato per sconfiggere la malattia.

Per lei sorridere è il modo migliore per affrontare tutti gli “intrusi” della vita. “Ho voglia di piangere, mi trovo a Londra in un posto molto significativo perché è qui che ho appreso la notizia del mio intruso”, ha spiegato in un video postato su Instagram.

“Allora mi piacerebbe leggere una parte del mio libro che è significativa. ‘Ho fatto mia questa regola di vita: sorridere sempre, qualsiasi cosa ti stia succedendo. Il sorriso disorienta il tuo nemico, è più potente di una parola e di ogni discussione… con un sorriso ho combattuto la mia battaglia più importante”. Dopo essersi fatta fotografare in costume per incoraggiare tutte le donne a tirare fuori la grinta e a non avere paura di mostrarsi, la coreografa sta organizzando numerosi progetti per contribuire a dare consapevolezza su un argomento che non può essere ancora un tabù.

La “Pink Warrior”, come si è definita, ha passato un periodo molto difficile: una cura lampo per non mollare il lavoro, un’operazione con delle complicazioni, una mobilità compromessa. Ma Carolyn non si è lasciata abbattere e ha fronteggiato ogni momento con grinta, forza ed energia.

“Le donne malate non devono vergognarsi: parlare di cancro è ancora un tabù ma bisogna rompere il silenzio”, ha detto presentando il libro. Per Smith “anche le cose brutte che possono capitarci alla fine si rivelano delle lezioni di vita importanti grazie alla quale abbiamo l’opportunità di imparare a conoscerci meglio”. Ho ballato con uno sconosciuto è disponibile sul sito dell’editrice Harper Collins.