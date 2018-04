1 CONDIVISI Condividi Tweet

Carolyn Smith racconta la seconda battaglia contro il cancro, l’“intruso” che è tornato a farle visita dopo un calvario durato oltre un anno. La presidente della giuria di Ballando con le Stelle ha spiegato che “il tumore è lo stesso dell’altra volta, un po’ più a sinistra e un po’ più in alto, ma è proprio lui. Nonostante abbia fatto la mastectomia qualche cellula è sfuggita, ma questa volta io e Ivy le uccidiamo tutte!”. Il riferimento è a Poison Ivy, la cattiva di Batman col cui nome la ballerina e coreografa chiama la macchina per la chemioterapia. Ad attenderla sono 16 sedute e l’ultima dovrebbe essere il 29 giugno, quindi il riscontro degli esami, la tac.

Carolyn Smith racconta la seconda battaglia contro il cancro

“Fisicamente sto abbastanza bene, il momento critico è passato. La settimana scorsa la seduta è durata otto ore, oggi mi hanno fatto un po’ di sconto: cinque”, ha rivelato Smith in un’intervista al magazine Chi. Come fa quotidianamente dal suo account Instagram, ora che il cancro è tornato Carolyn vuole “dare voce a chi l’aveva un pochino più fragile tra quelle che io chiamo le mie ‘colleghe di vita’. Poi, man mano, mi sono resa conto che parlarne aiutava tanto anche me, perché più parli di una cosa che ti fa paura, più perde forza”.

Carolyn Smith oggi: forte più che mai

“Penso che ognuno debba fare quello che si sente: se hai voglia di piangere piangi!”, ha concluso la coreografa. “Ma non piangerti addosso perché non sei una vittima, siamo in tanti. Non sopporto quando mi trattano da malata o mi evitano. Questo dimostra quanto sia ancora un tabù. Invece è importante parlarne […] e fare i controlli senza paura”. Nonostante le difficoltà – “Ho perso molti amici e allievi da quando sono malata: forse pensavano che fossi contagiosa” – lei non perde mai il sorriso: “Ho sentito più grazie in questi ultimi due anni dalle mie colleghe di vita che in quarant’anni di insegnamento di ballo”.