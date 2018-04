1 CONDIVISI Condividi Tweet

Carolyn Smith si mostra senza capelli per la prima volta dopo aver ripreso la chemioterapia. Sorride e non molla mai la ballerina e coreografa giudice di Ballando con le Stelle. In un’intervista al settimanale Oggi, ha accettato con coraggio di farsi ritrarre senza parrucche o cappelli. “Il tumore non deve essere un tabù – ha spiegato alla rivista – perciò non ho paura di mostrarmi”. L’intruso, come lo chiama lei, è tornato ma è pronta a sconfiggerlo ancora. Metterci la faccia, rivela, vuole essere un sostegno per tutte le altre donne affette dallo stesso problema.

Carolyn Smith si mostra senza capelli

“Prima ero sempre in giro per il mondo per lavoro, e a volte trascuravo la famiglia, gli amici”, ha raccontato Smith. “A casa, a Padova, ho un giardino incantevole, ma posso contare sulle dita delle mani quante volte ci sono andata in 25 anni. Ora ho imparato ad apprezzare ogni momento della vita”. Il tumore e la sua cura come momento di rinascita: questa è la lezione che Carolyn ha appreso dalla sua esperienza della malattia. Il cancro è tornato, ma lei lo aggredisce. Curata con un cocktail di farmaci di ultima generazione, a bersaglio molecolare, la coreografa può contare sempre sul marito Tino Michielotto, “il mio porto sicuro”.

Carolyn Smith: il tumore si sconfigge con cure e sorriso

“È sempre al mio fianco dalla mattina alla sera”, ha detto a Oggi. “Ora va perfino a fare la spesa, che per lui è un’impresa difficilissima”. Carolyn non si abbatte, ha già comprato i biglietti per andare a vedere i concerti di Elton John e Beyoncé e continua a portare a Ballando professionalità e simpatia. “Ma non voglio essere di peso – chiarisce subito – siamo a Ballando per lavorare, non è una storia su di me. Però come giudice sono diventata più buona, lo avete notato? Prima ero rigida, questa esperienza mi ha addolcito il carattere”.