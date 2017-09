2 CONDIVISI Condividi Tweet

Caterina Balivo contro l’epidurale: a poco più di un mese dalla nascita della sua Cora, la conduttrice ha raccontato per la prima volta il suo parto naturale.

Pronta per il ritorno a Detto Fatto dopo il parto, la presentatrice si sta concedendo un riposo extra con il marito Guido Mario Brera, con cui è sposata da tre anni, e il primogenito Guido Alberto, 5 anni.

Sul suo profilo Instagram, Balivo ha condiviso il percorso della sua gravidanza fino al pancione nudo del nono mese. All’ospedale di Grosseto è stata assistita dal ginecologo greco Antonios Kenanidis. Rigorosamente senza anestesia epidurale. “Ho fatto il parto come è il parto”, ha spiegato al settimanale Chi. “È una scelta mia, questo sì. Io ho sempre temuto il parto e del primo scrissi su Twitter: ‘È un’esperienza pulp’. Anche il mio primo figlio è nato con un parto senza epidurale. Ed è stato un parto lungo, complicato, è stato completamente diverso, naturale, ma indotto”.

“Questa volta mi sono preparata per fare un parto in casa, mi sono fatta seguire da un’ostetrica… Avevo letto il libro di Elisabetta Malvagna (Partorire senza paura, ndr) e mi sono chiesta: ‘Ma perché la cosa più naturale del mondo deve farmi tanta paura?’”.

Caterina Balivo contro l’epidurale: ecco perché

La conduttrice è riuscita così a superare ogni timore. “Alla fine, se un bambino arriva da un rapporto d’amore, allora deve nascere con un atto d’amore della sua mamma”, ha dichiarato. “Ma chi ti aiuta nel parto? Il tuo bambino. E quello, allora, non è un dolore, il dolore è quando, boh, ti sparano”.

Balivo tuttavia non ha potuto partorire Cora in casa perché il momento è arrivato mentre era in vacanza a Grosseto. “Mi sono alzata, ho scelto il vestito più bello: molto colorato davanti, dietro bianco. ‘Voglio farla nascere così, con tutti i colori del mondo’, mi sono detta”. Poco male: come ha scritto su Instagram, Cora è “o core mio”.