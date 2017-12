1 CONDIVISI Condividi Tweet

Caterina Balivo incoraggia Elena Santarelli e suo figlio Giacomo. La conduttrice di Detto Fatto ha postato un messaggio diretto e di cuore sui social per mostrare vicinanza all’amica e collega. L’attrice e showgirl ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha parlato del dramma che ha colpito la sua famiglia e della malattia del figlio 8 anni.

Immediati sono arrivati migliaia di messaggi di solidarietà, anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo. Tutti insieme, soprattutto i genitori.

Santarelli, volto noto della tv, ha rivelato la malattia del figlio raccontando il dolore dinanzi “alla diagnosi che nessun genitore vorrebbe mai sentire”. La showgirl è sposata con Bernardo Corradi, ex calciatore, altro volto pubblico. I due hanno un figlio, nato nel 2009, cresciuto in ottima salute. Fino a qualche mese fa, quando il mondo è crollato loro addosso.

“Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso, un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all’istante”, le sue parole. Rendere pubblico il suo privato ha significato per lei trasformare la distanza in un abbraccio.

Caterina Balivo incoraggia Elena Santarelli: il suo post

Il suo lungo post su Instagram terminava con la segnalazione dei link di tre associazioni che sostengono le famiglie di bambini colpiti da tumori e lo sforzo degli ospedali di oncologia. Il pensiero di Elena va a medici, infermieri e amici che “hanno regalato parole di conforto. Sappiate che siete tutti nei nostri cuori, che questa battaglia la faremo tutti assieme e di sicuro la vinceremo!”.

Come loro anche Caterina Balivo, che ha commentato il successivo post di sfogo di Santarelli. La showgirl si era lamentata per il modo in cui le sue parole sono state riportate da alcuni media. “Elena non ti arrabbiare, energie positive tutte per voi. Futtetine”, il commento della conduttrice di Detto Fatto.