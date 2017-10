0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre la sua ‘sostituta’ Serena Rossi condurrà Celebration e continuerà a promuovere la sua ultima fatica cinematografica, “ Ammore e malavita dei Manetti Bros, sui social network appare un video di Caterina Balivo senza trucco, poco prima di registrare la nuova puntata di Detto Fatto.

Caterina Balivo senza trucco su Instagram: “Avete presente quelli che dicono ‘ma senza trucco sei più bella?’ Sì, certo!”

La gioiosa e sorridente neomamma di Cora è più pronta che mai a riconquistarsi il suo pubblico dopo la pausa dal piccolo schermo, e non perde occasione per farsi sentire dai suoi fan su tutti i canali social, in particolare Instagram, dove – attraverso lo strumento delle ‘stories’ – condivide piccole parentesi quotidiane, incluso il ritorno al lavoro, alle riprese e al trucco e parrucco!

Dopo quattro chiacchiere tra mamme, si sente l’urlo di Caterina Balivo senza trucco quando si leva gli occhialoni per scherzare con la telecamera: “No ragazzi il trucco serve, e poi vogliamo parlare dei miei capelli? Viva gli occhiali!”. Che ne pensate?

Una scenetta divertente, attorniata dalle amiche e colleghe che le dicono che sta comunque benissimo. Subito dopo la si vede in auto, stavolta pettinata e con un impeccabile make up, intenta ad accompagnare il figlio ad una festa di compleanno: “Com’è la storia ‘No, ma senza trucco sei più bella?’ No ragazzi!” esclama, probabilmente dopo aver rivisto le scherzose immagini di qualche momento prima.

Le foto della Balivo e il suo ritorno a Detto Fatto

Il suo ritorno alla conduzione di Detto Fatto ha avuto reazioni molto variegate: sono in molti ad averla riaccolta con affetto, pur apprezzando il lavoro svolto dalla bella attrice partenopea. Altri invece sono rimasti folgorati dallo stile di Serena Rossi, criticando duramente la presentatrice quando è venuto fuori cosa pensa Caterina Balivo della sua ‘supplente’. Fatto sta, che il suo show non è mai stato più popolare di così: un bel successo in ogni caso!