Cecchi Gori uscito dal coma, lo conferma Rita Rusic. L’attrice e imprenditrice, appena arrivata da Miami con il figlio Mario, ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali sulle condizioni di salute dell’ex marito.

Rientrata in Italia, Rusic si è subito recata al policlinico Gemelli di Roma, accompagnata dall’ufficio stampa Angelo Perrone. Intervistata da Adnkronos, ha fatto chiarezza sullo stato dell’ex marito, con cui è stata sposata per 18 anni e mezzo.

“Sono appena stata da Vittorio, era contento di vederci”, ha detto. “È uscito dal coma farmacologico, è ancora in reparto rianimazione. Respira aiutato dall’ossigeno, ma il professor Antonelli mi ha assicurato che, se continua così, tra un paio di giorni potrà lasciare questo reparto”.

Vittorio Cecchi Gori era in coma da ieri mattina per un problema cerebrovascolare. L’ex presidente della Fiorentina, 75 anni, ha avuto un’ischemia cerebrale e un grave problema cardiologico. Proprio a causa di questi problemi i medici hanno preferito non intervenire chirurgicamente. Tanti gli amici che sono accorsi in ospedale, da Aurelio De Laurentiis a Giancarlo Antognoni, ex campione della Fiorentina e della Nazionale, e attuale general manager della società viola.

“Nelle coppie le rotture avvengono perché uno dei due non crede più in quel progetto”, aveva spiegato qualche mese fa Rusic raccontando la sua vita. “Vittorio ha scelto i suoi vizi a discapito della sua famiglia, del suo lavoro. Un crollo verticale il suo, si è giocato tutto, soprattutto gli affetti dei figli. Certi vizi ti dominano e non li domini più: io, moglie e madre, ho cercato di aiutarlo a uscirne, ma non c’era più niente da recuperare. Eravamo tutti a pezzi”.

Ospite a Storie vere, lo stesso Cecchi Gori non aveva negato di sentirsi molto solo. “All’improvviso quest’anno, dopo tanti anni, sto sentendo un po’ di tristezza e avrei voglia di stare con una persona con cui trovarsi bene”, le sue recenti dichiarazioni.