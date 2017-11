122 CONDIVISI Condividi Tweet

Chuck Norris fa causa alle case farmaceutiche e si schiera contro colossi come Bracco, McKesson e Acist Medical Systems. L’attore, reduce da due infarti, ha ingaggiato questa battaglia in difesa di sua moglie Gena O’Kelley, 54 anni. L’ex modella, sposata nel 1998, sarebbe stata “avvelenata” dal liquido di contrasto utilizzato per le risonanze magnetiche alle quali è stata sottoposta.

Una vicenda iniziata cinque anni fa, quando Gena ha effettuato una serie di analisi per curare l’artrite reumatoide. Dopo i primi esami, ha cominciato ad accusare forti dolori. “Pensavamo stesse morendo”, ha raccontato il Walker Texas Ranger della tv al Daily Mail.

Oggi, la coppia è convinta che a causare quei problemi di salute sia stato proprio il gadolinio, il liquido utilizzato per la risonanza. Dopo la terza somministrazione in pochi giorni, O’Kelley ha iniziato ad avvertire malessere, debolezza e tremori oltre al bruciore in tutto il corpo. Portata più volte in pronto soccorso, i medici avrebbero escluso la reazione tossica alla sostanza. Norris, però, non si è arreso fino a che qualcuno non ha confermato i suoi sospetti.

“Ho messo tutto il resto in secondo piano per concentrarmi su di lei, ogni mio sforzo ora è per far sì che continui a vivere”, ha spiegato l’attore 77enne. Chuck ha così messo in pausa la sua carriera perché la moglie è rimasta a letto immobile per mesi.

Chuck Norris fa causa alle case farmaceutiche

Norris ha chiesto un risarcimento di dieci milioni di dollari per i danni, le spese mediche e i mancati guadagni alle tre società leader nella diagnostica per immagini. La società americana di radiologia si è subito giustificata dichiarando che il gadolinio viene usato per questi esami da circa 100 milioni di pazienti nel mondo senza effetti collaterali.

Il gadolinio dovrebbe essere espulso in poche ore attraverso l’urina. Recenti ricerche, tuttavia, suggeriscono che il metallo si possa depositare in alcune zone del corpo, tra cui le ossa, i reni e il cervello. “È un segreto crudele e orrendo che le case farmaceutiche hanno tenuto nascosto”, ha dichiarato Gena. “Abbiamo speso 2 milioni di dollari per curare i miei sintomi, una spesa che le persone comuni non possono permettersi. Una situazione che io e Chuck ci impegneremo per cambiare”.