Claudio Amendola ha avuto un infarto e lo ha raccontato per la prima volta ospite di Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 7 aprile. Era lo scorso settembre e l’attore romano ha vissuto il momento più difficile della sua vita, lontano dai riflettori. “A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all’ospedale”, ha rivelato. “Mi sentivo male, avevo dei dolori strani e respiravo a fatica, così Francesca (Neri, ndr) mi ha detto forse è il caso che andiamo all’ospedale, che, fortunatamente, è molto vicino a casa nostra a Roma”.

Claudio Amendola ha avuto un infarto

“Grazie ad una infermiera caposala bravissima, che vedendomi ha capito subito la situazione, nel giro di sette minuti stavo sotto elettrocardiogramma e dopo un quarto d’ora dall’essermi sentito male ero nella ‘sala rossa’ dell’ospedale”, ha aggiunto. “Ma non mi sono mai preoccupato di morire, non ho avuto il tempo di preoccuparmi, perché ho capito che nel reparto di Cardiochirurgia del Policlinico Umberto I ero in ottime mani e poi Francesca mi ha fatto ridere per un’ora. Sono stato in ospedale una sola notte e il giorno dopo ho firmato per uscire”.

Claudio Amendola: la moglie Francesca sempre al suo fianco

Amendola, recentemente contestato per aver detto a L’aria che tira che Matteo Salvini è il miglior politico italiano degli ultimi 20 anni, ora sta meglio. Questa brutta esperienza gli è servita molto: “Dopo, quando ero fuori pericolo, mi sono reso conto che è stata un’esperienza meravigliosa, perché all’improvviso ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che hai. È stato come una secchiata d’acqua gelata”. Da allora “la mia vita è cambiata radicalmente: ho smesso di fumare, sono dimagrito dodici chili e ora mi sento come un trentenne”. Per tutte le persone della sua età, ha un consiglio: “Il dottore mi ha detto che adesso non sono più a rischio, sto benissimo, ma la salute va coltivata. Non fumate, mangiate meglio e muovetevi di più”.