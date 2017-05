817 CONDIVISI Condividi Tweet

Corrado Tedeschi racconta il cancro con una testimonianza toccante e ricca di speranza. L’attore, tornato in scena dopo la malattia, ha dovuto affrontare un tumore al colon. Proprio in quel periodo stava portando in teatro L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello. Un atto unico che racconta la storia di un uomo che sta morendo per un male incurabile. Per settimane, il teatro e la vita erano diventati la stessa cosa.

“Dieci anni fa ho avuto un cancro al colon: avevo solo il 50% di possibilità di sopravvivere”, ha spiegato Tedeschi a Diva e Donna. “Oggi mi sento in dovere di andare in tv e ovunque a dire: fate la colonscopia. È fondamentale per la prevenzione”. Come Miriam Leone testimonial della campagna contro il cancro al seno, l’attore è diventato uno dei volti dell’Airc. “È stato pazzesco e indescrivibile recitare tutte le sere la parte di un uomo che sta morendo, mentre io avevo il cancro”.

Corrado Tedeschi racconta il cancro e la sua nuova vita

Il suo errore fu sottovalutare alcuni sintomi. Per questo motivo sostiene la prevenzione. “Se vi venisse diagnosticato, non fatevi vincere dallo sconforto, reagite, essere più forti dentro vuol dire combattere meglio questa battaglia”. Superato il cancro, l’attore è tornato alla sua vera passione: il teatro. Sarà presto in scena con la commedia Notte di passione di Josiane Balasko. Dirige Antonio Zavatteri, con lui Anna Galliena. Una compagna di palco con cui conta di avere un rapporto diverso dalle donne del suo passato.

“Mal sopportavano la mia irrequietezza”, ha confessato. “Difficile convivere con uno così. Le donne hanno bisogno di sicurezza e le capisco. Anche sul lavoro, ho pagato un prezzo per la mia instabilità. Il mio sogno era diventare il Cary Grant italiano. Alla fine non è andata, ma sono contento così. Oggi nessuna è al mio fianco. Penso che la storia d’amore, quella vera, debba ancora arrivare. Lo penserò anche quando avrò 95 anni. Aspetto fiducioso l’incontro giusto. Ora mi sento pronto, finalmente maturo e pronto a condividere”. Al suo fianco, tuttavia, una donna c’è sempre: sua figlia Camilla.

Papà e figlia Un post condiviso da Corrado Tedeschi (@corradotedeschi) in data: 22 Apr 2017 alle ore 12:35 PDT