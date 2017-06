3 CONDIVISI Condividi Tweet

La crioterapia di Hugh Jackman è diventata subito un fenomeno del web. L’attore ha postato un video su Instagram in cui lo si vede ballare e fare le smorfie nella doccia, ad oltre 200 gradi sotto lo zero. Wolverine – o meglio, Logan – ha deciso così di allungare l’elenco delle star che usano questo potentissimo antinfiammatorio senza effetti collaterali. Largamente utilizzata dai professionisti di tutti gli sport, previene e cura gli infortuni, migliora il benessere fisico e la circolazione sanguigna.

Il divo australiano non è il primo a sottoporsi a questo trattamento estremo. Prima di lui erano infatti finiti sotto ghiaccio in tanti. Lindsay Lohan fa spesso crioterapia come rimedio anti-age. Demi Moore, 53 anni e non sentirli, la usa per tenere la sua pelle liscia e giovane. Daniel Craig ne è stato un precursore nel 2012 per recuperare da un infortunio sul set di Skyfall.

Jessica Alba invece ne fa spesso uso come metodo alternativo sfruttandone le qualità antidepressive ed analgesiche. Anche Jennifer Aniston ne è stata convinta per tenere alto il livello delle endorfine. La pop star ed attrice Mandy Moore è una fiera sostenitrice di questo trattamento. L’ha consigliato all’amica Minka Kelly, che ha documentato la sua doccia ghiacciata sui social con qualche perplessità.

La crioterapia di Hugh Jackman

Hugh Jackman ha 48 anni e recentemente ha dovuto affrontare per la sesta volta il cancro alla pelle. Da buon action hero, gli infortuni sul set sono all’ordine del giorno. In questo caso, la crioterapia gli è servita per riprendersi dalle fatiche di Broadway 4D e The Greatest Showman. Un film particolarmente difficile quest’ultimo, incentrato sulla figura del grande circense P.T. Barnum. Anche per un altro motivo: durante i ciak ha salvato Zac Efron dalle fiamme! Una doccia da reparto surgelati è quel che ci vuole per riprendersi.

The (disco) lights and music are there to distract you … or me … from the -211 conditions. It worked! #Cryotherapy Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman) in data: 8 Giu 2017 alle ore 05:37 PDT