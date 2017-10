6 CONDIVISI Condividi Tweet

Cristiana Capotondi madrina di Telethon ci è diventata grazie a Gioia di Biagio. Una ragazza sua coetanea affetta dalla sindrome di Ehlers Danlos. Una malattia rara, per cui Gioia è così fragile da rompersi le ossa con nulla, di lussarsele con meno ancora.

Da quell’incontro, avvenuto all’istituto SR-Tiget, l’attrice ha iniziato il suo impegno con Telethon. Cristiana ha partecipato prima all’annuale maratona televisiva di raccolta fondi, poi nel 2016 ha firmato il cortometraggio Gioia in movimento, colpita proprio dalla forza di Gioia.

“Il mio rapporto con l’associazione si è amplificato negli anni”, ha raccontato a Vanity Fair. “Ho visitato il loro centro di ricerca al San Raffaele, ho conosciuto i ricercatori che qui trovano spazio e non sperano in una fuga. E sento ancora Gioia, continuo a imparare dal suo coraggio”.

Ora Capotondi è tra le madrine della campagna di crowdfunding #Andarelontano, che permette di raccogliere fondi a sostegno di tutte quelle famiglie con bambini affetti da patologie genetiche rare che arrivano in Italia per ricevere le cure. Andare lontano per lei vuol dire “essere liberi di immaginare mille vite diverse. E poi riuscire a trovare la determinazione per vivere con coraggio. Sognare in grande”.

Capotondi, che vedremo prossimamente in tv nei panni di Renata Fonte, ha sentito la necessità di dover raccontare cosa significa avere un “guasto” al sistema genetico. “All’Istituto SR-Tiget dovrebbero andarci tutti, a vedere che cosa succede lì”, ha raccontato a Telethon. “Soprattutto chi, come me, nei suoi sei gradi di separazione non trova fortunatamente coinvolgimenti personali alla causa. Soprattutto chi ancora crede che Telethon sia solo una maratona televisiva”.

“Ci sono bambini che vengono da ogni parte del planisfero e le nostre ricerche diventano protocolli risolutivi globali. Tocchi che cos’è la Fondazione, che cosa l’ha ispirata e la ispira ogni ora, insieme a un orgoglio crescerti dentro per avere in casa una frontiera scientifica, medica, umana così potente, che si finanzia con le donazioni dei cittadini. Il senso del bene comune si risveglia, e scopri che l’Hiv, quello stesso virus cattivo che ha decimato tante giovinezze ha un vettore buono, utile, che può fornire ad alcuni piccoli pazienti aggiornamenti ai loro geni portatori d’errore, correggerne il difetto. Non è una lezione stupefacente?”.