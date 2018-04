Critiche a Kate Middleton: perfetta sotto i riflettori 7 ore dopo il parto

5 CONDIVISI Condividi Tweet

Il terzo Royal Baby è nato da poco ma le critiche a Kate Middleton non si sono fatte attendere. La duchessa di Cambridge si è mostrata ai fotografi dopo solo 7 ore dal parto in perfetta forma fisica, come si vede sull’account Instagram Kensington Royal. Con un aspetto invidiabile e marito al seguito, Kate ha presentato al mondo il suo ultimo gioiello. Radiosa e felice, la futura principessa è pronta a crescere anche il terzo figlio del quale, per il momento, non si conosce ancora il nome.

Critiche a Kate Middleton: il web e le mamme si scaglino contro la duchessa

Kate si è mostrata ai riflettori del mondo intero dopo solo 7 ore dal parto: fresca come una rosa, il volto della donna non tradiva alcun cenno di stanchezza. La cosa ha fatto infuriare molto il popolo del web che, al contrario della duchessa, non ha tempo e aiuti per tirar su figli e badare al proprio aspetto fisico. “Con decine di persone intorno, sarte, truccatrici, ostetriche che non l’hanno fatta soffrire, non fa nottate, i figli li vede quando vuole, chi non sarebbe così florida?“, scrive qualcuno. E ancora: “La principessa è servita ed è riverita per 5 minuti d’esibizione davanti ad i fotografi. Una volta rientrata posa il pargolo tra le braccia delle tate e si riposa beatamente alla faccia del resto del mondo!“.

Di contro, c’è chi difende la Middleton in quanto appartenente alla famiglia reale e con un’etichetta da rispettare: “È una principessa. Ha dei doveri che la corona le impone. Al di là delle cure ricevute. Rimane il fatto che ha partorito come tutte. Le nostre nonne partorivano in campagna e poi tornavano a lavorare. Dovremmo prendere da loro“, “Qui si parla di reali inglesi e che piaccia o no queste persone hanno un protocollo da seguire. Di sicuro la signora non poteva presentarsi in pigiama e mollettone davanti alla stampa, stessa cosa se fosse stato il consorte o un altro uomo della famiglia reale. Quindi mi sa che certi discorsi sono senza senso“.

Kate Middleton ha partorito giorni prima? L’ipotesi del web

La duchessa di Cambridge era talmente perfetta sotto i riflettori che qualcuno ha ipotizzato che il parto fosse avvenuto giorni prima, anziché quel giorno stesso: “Mi sembra strano che una donna a poche ore dal parto sia già così in perfetta forma. Secondo me avrà partorito qualche giorno prima all’insaputa dei suoi connazionali e dei giornalisti“, scrivono su Facebook. Forse bisognerebbe seguire il consiglio di Michelle Hunziker alle mamme: godersi la maternità con qualche chilo in più, ma serenamente e senza la spasmodica ricerca della perfezione ad ogni costo.