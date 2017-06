29 CONDIVISI Condividi Tweet

Demi Moore senza denti. Può sembrare strano per una diva di Hollywood che con il suo fascino ha conquistato tutti. Dagli exploit di Ghost, Proposta indecente e Striptease al recente Crazy Night: Festa col morto, al cinema dal 27 luglio. L’attrice, 54 anni, ha ancora un fisico esplosivo. Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, ha proprio ironizzato sul suo corpo e sull’incidente che le è costato entrambi gli incisivi.

Moore ha mostrato in diretta una foto nella quale le manca un dente dell’arcata superiore. In realtà le sono caduti entrambi e il motivo è stato il forte stress, seguito al doloroso divorzio da Ashton Kutcher. “Il più grande killer in America”, l’ha definito. Ora, grazie a un bravo dentista, il suo sorriso è tornato quello di sempre. Eppure i suoi figli – Rumer, Scout e Tallulah, avuti da Bruce Willis – la preferivano sdentata. “Adoravano vedermi così, senza denti”, ha spiegato. “Dicevano che avevo un aspetto più vulnerabile e umano”.

Demi Moore senza denti da Jimmy Fallon

In realtà, l’episodio pare aver divertito anche lei visto che si è fatta un video dal dentista mostrandosi senza un dente e con la voce alterata digitalmente. Fallon non si è fatto scappare la ghiotta occasione: Demi ha risposto alle sue domande respirando elio da un palloncino. L’intervista è stata propizia per presentare la buddy comedy al femminile Crazy Night, che la vede nel cast con Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell e Zoe Kravitz.

Il film racconta la reunion di cinque amiche dai tempi del college che si rivedono dopo dieci anni per un weekend scatenato. La rimpatriata, organizzata per l’addio al nubilato di Jess (Johansson), si conclude con la morte dello spogliarellista che hanno assoldato. La loro notte diventa così ancora più assurda e selvaggia. Un ritorno al cinema quello di Moore che è coinciso anche con quello sul piccolo schermo. L’attrice ha debuttato nella terza stagione di Empire ed è stata confermata anche per la quarta. Con o senza denti.