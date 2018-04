11 CONDIVISI Condividi Tweet

Dwayne Johnson racconta la depressione che ha vissuto come uno spettro nei momenti migliori e peggiori della sua vita. L’attore più pagato degli Stati Uniti, protagonista di successi al box office come Jumanji e Fast & Furious, ha rivelato di aver sofferto e vinto la sua battaglia contro “la bestia”. In un’intervista all’Express, The Rock ha spiegato: “Ero arrivato al punto in cui non volevo fare più nulla o andare da nessuna parte. Piangevo costantemente”. L’episodio scatenate accadde quando aveva 15 anni. Ata, sua madre, provò a suicidarsi davanti ai suoi occhi, alcuni mesi dopo essere stati sfrattati dall’appartamento in cui vivevano.

Dwayne Johnson racconta la depressione

“Uscì fuori dall’auto, in un’autostrada, a Nashville, e iniziò a camminare incontro al traffico”, ha ricordato l’attore, spiegando di essere uscito a sua volta dalla macchina e di averla afferrata, trascinandola per le spalle a bordo strada, salvandole la vita. “La cosa incredibile di quel tentato suicidio, è che lei non ha ricordi di quel giorno”, ha rivelato. Prima di diventare un divo del wrestling, un’altra mazzata venne assestata quando il suo sogno di diventare un giocatore di football professionista venne infranto da numerosi infortuni.

Dopo essere stato ingaggiato dalla Canadian Football League, Dwayne venne licenziato solamente un anno più tardi. Subito dopo, in quelle settimane, anche la sua fidanzata aveva deciso di rompere ogni rapporto con lui: “È stato in assoluto il mio periodo peggiore”.

Dwayne Johnson: origini umili, presente di solidarietà

Johnson aveva già conquistato i suoi followers quando aveva postato su Instagram il ricordo di un piccolo fan morto di cancro e le sue tenere immagini in versione papà. Dwayne ha trovato la forza dentro di lui per andare avanti. “Dobbiamo sempre fare del nostro meglio per prestare attenzione e capire quando altre persone stanno soffrendo. Dobbiamo aiutarle e ricordare loro che non sono sole”, ha dichiarato. E in risposta a un fan che gli confessava di essere depresso, Johnson ha scritto: “Ti capisco. Ho combattuto contro quella bestia più di una volta”.