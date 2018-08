88 CONDIVISI Condividi Tweet

Elena Santarelli e figlio sono sempre più protetti l’una dall’altro. Ma la showgirl, che ha deciso di rendere pubblica la malattia del suo primogenito Giacomo, non vuole che questa scelta si trasformi in una condanna. A Jack, 9 anni compiti il 22 luglio scorso, è stato diagnosticato un tumore cerebrale il 30 novembre. Le cure non sono ancora terminate. Al momento, tuttavia, Santarelli preferisce non rivelare se il suo bambino “sta peggio o meglio”.

Elena Santarelli e figlio Giacomo: come sta oggi

“Jack sta un po’ meglio ora?”, le ha domandato una fan sui social. “Non ho mai parlato di peggio o meglio, so che lo fate con affetto ma non voglio rispondere a questa domanda”, ha replicato lei. “Quando finiranno le cure sarà motivo di gioia per tutti e lo comunicherò. Comunque non mi lamento, non sono negativa ma non voglio fare il bollettino medico di mio figlio”.

“Già ora Giacomo fa quasi tutto quello che vuole”, ha aggiunto. “Siamo dei bravi genitori che lo accontentano in tutto e cercano di fargli fare una vita super normale, senza fargli pesare nulla, soprattutto la malattia. Magari deciderà lui un premio per la fine delle cure e mamma e papà lo esaudiranno”.

Elena Santarelli, Giacomo e la sua normalità

In vista della ripresa della scuola, Elena e suo marito Bernardo Corradi stanno aiutando il figlio con lezioni private a casa e video call con la classe. “La normalità è la cosa più bella che si possa fare in questo caso”, è il loro mantra. Santarelli ha spesso spiegato perché ha voluto rendere pubblica la malattia del figlio. “Non vivi a casa mia e non puoi sapere il rapporto che ho con lui”, ha risposto a una follower su Instagram. “È fatto di condivisione, e quando sono andata a Verissimo ho chiesto il permesso a mio figlio, idem per il post delle uova, lui sa che insieme stiamo aiutando la ricerca… nonostante il nonostante tutto”.