0 CONDIVISI Condividi Tweet

Elena Santarelli e il figlio Giacomo stanno combattendo una dura battaglia contro il cancro. La showgirl, che ha deciso di rendere pubblica la malattia del suo primogenito, è stata spesso travolta dalle polemiche per la scelta di parlare in modo così aperto del tumore del piccolo Jack. I social sono la valvola di sfogo di Elena: nelle ultime ore, durante una breve vacanza in montagna, un suo post ha fatto incuriosire tutti i suoi follower. “La gente falsa non parla, insinua. Non conversa, spettegola. Non elogia, adula. Non desidera, brama. Non sorride, mostra i denti”, ha tuonato.

Elena Santarelli e figlio, lo sfogo sui social

“La gente falsa – aggiunge Santarelli – è povera di spirito, poiché non cammina, striscia nella vita, sabotando la felicità altrui. La gente falsa ignora la bellezza e la nobiltà d’animo perché non ama e così finisce per non vivere, esiste appena…”. Non è chiaro a chi si riferisca la showgirl in questo duro post affidato a Instagram. Probabilmente nel mirino ci sono i tanti haters che le rimproverano i suoi viaggi, testimoniati sui social, mentre il figlio è malato. Era già accaduto quando aveva pubblicato una serie di foto al mare con la figlia Greta in occasione dell’anniversario di nozze con il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi.

Elena Santarelli, Giacomo e la critica agli haters

In quel caso alcuni utenti le avevano rimproverato di non essere una buona madre perché “vai al mare mentre tuo figlio è in ospedale”. Una critica inaccettabile, alla quale Santarelli ha sempre replicato. Come in questo caso: in un post successivo, la showgirl ha usato gli hashtag #hellohaters e #smileforyourhaters per accompagnare uno scatto in alta quota. “Un sorriso – ha scritto – ha un effetto molto positivo su noi stessi. Esiste un canale di comunicazione a doppio senso fra il nostro corpo e il cervello. In un senso, quando qualcosa vi fa sentire felici, il cervello trasmette al vostro corpo l’ordine di sorridere”.