Elena Santarelli continua a parlare del figlio Giacomo per sensibilizzare tante persone come lei sulla consapevolezza della malattia. In un’intervista concessa a Vanity Fair, la showgirl ha raccontato come finire in un reparto di oncologia pediatrica era l’ultimo dei suoi pensieri. Da allora, quando ha scoperto il cancro del suo primogenito, “non mi sento una supermamma”. Il motivo? “In questi mesi ne ho conosciute tante altre, ma ho deciso di metterci la faccia perché affrontare un tumore vuol dire sostenere tanti esami e credere nella ricerca. Per i piccoli pazienti che verranno, sperando che siano sempre meno”.

Elena Santarelli, figlio Giacomo è la priorità

“La parola tumore fa paura, ma ci sono tanti altri reparti in cui la paura della morte è ugualmente forte, se non di più”, ha spiegato Santarelli. “Tante persone in questi mesi mi hanno scritto ‘sei straordinaria’ o ‘quanto sei forte’ ma non è che sono io così, come me ci sono altre mamme che non hanno la mia visibilità ma che lo sono altrettanto se non si più. La prima reazione che hai da madre è che il tumore vorresti averlo tu. Ma purtroppo non è possibile. Allora capisci che tocca a una mamma essere forte, a quel punto puoi solo reagire. Ti concentri solo sulle cose positive: ‘C’è la cura?’ ‘Sì’. ‘Benissimo, sorridiamo, e andiamo avanti’”.

Elena Santarelli, marito e lavoro per non cambiare abitudini

Dal suo account Instagram, Elena Santarelli promuove la ricerca, risponde ai follower (fino a perdere la pazienza arrivando a parlare della chemioterapia), pubblica foto di vita quotidiana. Perché “io a Giacomo faccio fare tutto quello che è possibile. Se non fosse per i capelli non diresti mai che mio figlio ha un tumore. È questa l’unica cosa che un genitore può fare: non farlo sentire malato, non stravolgere la sua vita, non cambiare le sue abitudini. Io sono fortunata perché vedo tanta luce in fondo al tunnel e perché mio figlio è quello di sempre ma con un problema da risolvere”.

“La vita non va messa in pausa. Ogni volta che è stato possibile ho anche continuato a lavorare”, ha ammesso. “Giacomo è sempre la priorità ma continuare a lavorare fa bene a me come agli altri genitori. Certo poi ci sono anche quei genitori che per affrontare le cure devono trasferirsi, magari venire a vivere a Roma. In quel caso devi lasciare il tuo paese, la tua casa. Io anche in questo caso sono fortunata. Oggi fortunatamente la percentuale dei bambini che si salva è sempre più alta e io razionalmente sono convinta che mio figlio farà parte di questa percentuale. Le altre paure poi una mamma deve sempre tenersele dentro, ma questo non vuol dire nascondere le cose”.