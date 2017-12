466 CONDIVISI Condividi Tweet

Elena Santarelli rivela la malattia del figlio in un lungo post affidato alla sua pagina Instagram. L’attrice e showgirl romana, 36 anni e sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi, ha raccontato cosa sta succedendo a Giacomo, il loro figlio di 8 anni.

“Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso, un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all’istante”. Comincia così il suo post, che vuole essere soprattutto un sentito ringraziamento ai medici e a tutti quelli che le sono stati vicino.

Santarelli non ha scritto quale sia la malattia di Giacomo. Ha spiegato anzi di non voler entrare nei particolari. La sua è piuttosto la descrizione delle sensazioni che un genitore prova quando viene a conoscenza della malattia del figlio. “Ho sempre pensato che quando diventi mamma o papà sei automaticamente impotente, nel senso che non puoi mai proteggere i tuoi figli da tutto e tutti”, le sue parole.

“Prima o poi la mamma e il papà si sentono disarmati, e così quella sera si è materializzato questo pensiero. Una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici ma con cui abbiamo dovuto cominciare a farci l’abitudine”.

Nel ringraziare i medici, gli amici e le mamme conosciute in ospedale, l’attrice ha tirato fuori una grinta speciale, come già accaduto per le sue foto post parto. “Questa battaglia la faremo tutti assieme e sicuro la vinceremo!”, ha scritto su Instagram. “Come disse Benigni, la vita è bella e in quanto tale deve essere vissuta, tornando piano piano alla normalità senza paura. Più facile a dirsi che a farsi ma deve essere così anche se la paura prende il sopravvento”.

In un post successivo, Santarelli ha poi attaccato i giornali che hanno ripreso la notizia. “Come altre migliaia di famiglie abbiamo un problema da risolvere e lo risolveremo. Mio figlio è bello, forte e solare come sempre e noi genitori siamo i primi a guardarlo come un bimbo normale. Non lo guardiamo con gli occhi del ‘malato’, quindi se potete cercate di portare rispetto a 360 gradi ed utilizzate parole appropriate”.