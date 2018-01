1 CONDIVISI Condividi Tweet

Elena Santarelli sulla malattia del figlio continua a tenere il massimo riserbo. L’unica persona alla quale ha svelato qualche dettaglio in più è una mamma che le ha chiesto sui social come si sia resa conto che il suo bambino aveva qualcosa che non andava.

L’attrice aveva rivelato la malattia del figlio in un lungo post affidato alla sua pagina Instagram lo scorso dicembre. La showgirl romana, 36 anni, è sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi. La coppia ha anche un’altra figlia, Greta, nata nel marzo del 2016, dopo il matrimonio celebrato in Toscana nel 2014.

“Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso, una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici ma con cui abbiamo dovuto cominciare a farci l’abitudine”, aveva scritto raccontando cosa sta succedendo a Giacomo, il loro figlio di 8 anni. “Non voglio entrare nei particolari ma voglio solo dire grazie a tante persone”.

Subito l’attrice ha raccolto la solidarietà di fan e colleghe, Caterina Balivo e Ana Laura Ribas su tutte. Specie quando ha dovuto smentire gli articoli sensazionalistici che il suo post aveva generato. La conduttrice di Detto Fatto e la showgirl brasiliana, attraverso commenti su Instagram, hanno dato un forte supporto morale ad Elena, invitandola a lasciarsi alle spalle le malelingue.

Elena Santarelli sulla malattia del figlio risponde a una fan

Senza rivelare troppo, ora Santarelli ha spiegato come si sia accorta di ciò che stava capitando a Giacomo. “Istinto materno e fortuna, chiamiamola così, di avere dei dottori esperti e scrupolosi… Bisogna ascoltare il bambino, nel senso che una mamma sa quando sta fingendo e non bisogna fare finta di niente, perché uno più uno porta a due”.

Postando altri scatti di intimità familiare, Elena ha voluto diffondere un’immagine di “spensieratezza a costo zero, la mia medicina naturale”. Sperando in un 2018 felice e senza più pensieri.