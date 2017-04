181 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono molto emozionanti le parole di Eleonora Daniele su prevenzione e autismo, giunte in occasione della seconda Giornata Nazionale della Salute della Donna, organizzata da Bollino Rosa con servizi e controlli gratuiti in 157 ospedali italiani fino al 24 aprile. La conduttrice, uno dei volti più amati della televisione, si è confessata in un’intervista concessa a Vanity Fair e ha raccontato la sua esperienza con il fratello Luigi, affetto da autismo e scomparso nel 2015.

“Con mio fratello Luigi accanto sono maturata tanto perché ho imparato a vedere la sofferenza in modo diverso, fin da bambina”, ha confessato la presentatrice di Storie vere. “C’è chi ne ha paura, ma quando soffri così scopri il significato del dolore e hai la forza per affrontare i momenti più difficili. Questi ragazzi però sono anche una gioia”. L’esperienza con Luigi è stata forte, “abbiamo passato insieme metà della vita”, ha detto. “Io oggi ho quarant’anni, lui ne aveva quattro più di me. Sono la più piccola di quattro figli e quando le mie sorelle maggiori hanno cominciato a lavorare, ad essere indipendenti, con Luigi c’ero io, sono cresciuta con lui”.

Le parole di Eleonora Daniele su prevenzione e autismo

Luigi “mi ha insegnato a stare in silenzio e guardare il mondo”, ha poi aggiunto. “Il dolore per la sua perdita non mi abbandona mai. È stato diverso anche dalla morte di mio padre. Quando perdi un genitore anziano è un conto, con Luigi ancora mi chiedo ‘perché’. Con lui ho perso un figlio”. Alle donne che spesso trascurano i controlli e alle giovani madri, Eleonora non può che dare un consiglio: “Alle mamme che hanno paura di vaccinare i loro bambini vorrei dire che il vaccino non c’entra nulla con l’autismo. E lo dico io che sono cresciuta con un fratello autistico. I vaccini salvano la vita”.

#disabilità #guardareilmomdoconocchidiversi Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official) in data: 22 Apr 2017 alle ore 09:55 PDT