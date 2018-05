1 CONDIVISI Condividi Tweet

Emma Marrone e Nadia Toffa hanno fatto coppia dietro il bancone de Le Iene nella puntata di domenica 29 aprile. Nelle ore successive alla diretta, la conduttrice del programma di Italia 1 ha postato sui social una foto che la ritrae sorridente accanto alla cantante, conduttrice per una sera della trasmissione Mediaset. Le due sono complici e in sintonia, condividono una forte stima reciproca e un’amicizia sincera. “Io dico che Emma è una ragazza davvero speciale. Sincera, di cuore, coraggiosa, spontanea. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla! Emma grazie di essere come sei. Non cambiare mai”, scrive Nadia.

Emma Marrone e Nadia Toffa, due forze della natura

“Grazie agli amici de Le Iene per questa serata straordinaria”, le risponde Marrone su Instagram, “e un bacio immenso a questa donna straordinaria, un raggio di sole, una forza della natura. Tanta stima e tanto tanto amore”. Nadia, 38 anni, ha voluto rendere pubblica la sua lotta contro il cancro, diagnosticato all’improvviso dopo il malore dello scorso dicembre. “Siamo dei guerrieri, non trattateci da malati”, ha detto lo scorso febbraio. E da allora continua le cure e l’impegno alla guida del programma, sempre con il sorriso sulle labbra.

Emma Marrone: malattia sconfitta due volte

Emma lo sa bene perché per lei questo male non è certo sconosciuto. La cantante ha subito due operazioni – la prima nel 2009, la seconda nel 2014 – per un cancro all’utero e alle ovaie. “È una cosa che ho vinto, ma che mi ha fatto tanto male e che mi fa ancora paura”, ha raccontato. “Per questo non voglio ripercorrerlo, non voglio leggere quella parola. Ho sempre deciso di parlarne solo per fare arrivare un messaggio importante: ‘La prevenzione è fondamentale, fatela sempre’. Tutto il resto lo vorrei dimenticare”. Quando si è forze della natura, non c’è niente di cui vergognarsi: soprattutto con un’amica così al proprio fianco.